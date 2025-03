Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, denuncia acoso mediático en su contra: “Esto es bullying”

En el video, la actriz aseguró que creció frente a los ojos de todo el mundo “y por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo , como si todavía debiera lucir como en la primera temporada de Stranger Things . Y como no lo hago, ahora soy un objetivo”, refiriéndose a aquellos artículos sensacionalistas que atacaban su apariencia física.

Millie Bobby Brown visita "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" en el Rockefeller Center el 31 de agosto de 2016 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images for NBC

“Aquellos desilusionados no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer a su manera, no la de ellos. Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer”, continuó denunciando.