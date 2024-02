Millie Bobby Brown y su drástico cambio a sus 20 años, tras interpretar a Eleven en ‘Stranger Things’

Con motivo de su cumpleaños número 20, los fans de la talentosa y bella actriz británica Millie Bobby Brown, recuerdan el drástico cambio físico que ha tenido desde que saltó al estrellato gracias a su impecable interpretación de Eleven (Once, en español) en la exitosa serie Stranger Things de Netflix.

Su personaje en la serie quedó en la memoria de la audiencia por sus poderes mentales y fortaleza a la hora de enfrentar a sus ‘enemigos’ en el pequeño pueblo de Hawkins, donde logra despertar nuevas emociones y sentimientos que dejan ver su lado más sensible y amigable mientras al mismo tiempo, tiene contacto con una dimensión paralela en la que reside un monstruo que desea vencer.

Millie Bobby Brown cumple 20 años y ha sorprendido a sus fans con sus cambios de look

Adicionalmente, ha acostumbrado a sus fans a cambiar de look en sus cumpleaños, dejando atrás en la celebración de sus 19 años su época de rubia y extensiones, con las que brilló en su papel de Enola Holmes, para volver a recuperar el tono de su cabello natural castaño con un corte de ‘bob’ con flequillo abierto, que fue tendencia en el 2023, demostrando que las mujeres no necesariamente deben tener el pelo largo para sentirse seguras de sí mismas.

Aunque a partir de entonces no ha vuelto a cambiar de look de manera drástica, ahora Millie tiene el pelo más largo y con algunas iluminaciones claras, ‘ pasando la página’ de lo que fue Eleven en su carrera con su cabeza totalmente rapada.

La carrera de Millie Bobby Brown

Su debut en la televisión se dio mucho antes de Stranger Things, con su participación en la serie Once Upon a Time in Wonderland y un año después en Intruders, luego de estos proyectos continuó en NCIS y tuvo apariciones en Modern Family, así como en Grey’s Anatomy.