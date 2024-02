Valentina Lizcano recordó incómodo momento que tuvo con actor por mal aliento durante grabación ¿De quién se trata?

Valentina Lizcano ha logrado el reconocimiento nacional e internacional, gracias a su trabajo y talento que empezó a registrar desde su participación en el reality de Protagonistas de Novela , además de sus participaciones en producciones como Aquí no hay quien viva , Los Victorinos, La Reina del Flow o El Secretario , pero su rostro no volvió a estar en algún programa de televisión.

“ Sí, hay un actor con el que he repetido muchas producciones, que en algún momento fue un gran amigo , y me acuerdo en la última producción que hicimos en ‘Dulce Amor’, peleábamos un montón por el café, porque uno toma mucho [café] para mantenernos despiertos cuando teníamos grabaciones extensas y a uno se le olvidaba echarse el Halls antes de la escena de besos” , precisó la caleña.

Luego, Valentina Lizcano agregó que, “Debo decir, en defensa de él, que no me la está pidiendo, ni la necesita, que a mí también me pasaba; que, a veces, se me olvidaba, después del cafecito, que ya venía la escena de beso. Entonces nosotros nos mirábamos a los ojos y muy honestamente nos decíamos: ‘Parce, se me olvidó comerme la menta, lo siento’, Entonces yo le decía de una, yo contengo el aire y listo”, mientras surgían algunas risas entre la actriz y los locutores del programa.