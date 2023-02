“Ya quemé esa etapa”: Valentina Lizcano aclaró por qué rechazó estar en estos reconocidos programas de TV

Valentina Lizcano es una actriz caleña con alto reconocimiento en el país. Gracias a su trabajo, esta mujer acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram. Desde que hizo parte del reality ‘Protagonistas de Novela’, la colombiana logró dar a conocer su talento, estando en producciones como La Reina del Flow o El Secretario, pero su rostro no volvió a estar en algún programa de televisión.

Por lo general, para los realities son convocadas las figuras públicas cuyo perfil es el más adecuado. Precisamente, en recientes declaraciones, Lizcano dio a conocer que en su momento le ofrecieron ser una de las celebridades para el popular programa de ‘MasterChef Celebrity’, en el año 2022, pero comentó que no lo tomó por algunas discrepancias que tuvo con el formato.

A través de una charla con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, mejor conocido como la biblia de la televisión colombiana, la actriz caleña dio detalles no solo del programa culinario, sino también de otros. Asimismo, contó cuáles son sus planes actualmente.

Valentina Lizcano para la revista Jet Set. - Foto: Alexandra Ruiz

De acuerdo con Valentina Lizcano, pese a que dijo que no a ‘MasterChef Celebrity’ la puerta no se encuentra cerrada para alguna vez ingresar a la gran cocina televisiva. “Hablaron conmigo después de que sacaron una temporada muy polémica y ellos querían que, para esa entrega, yo fuera la polémica y no tengo tiempo para eso, ya viví y quemé esa etapa de ser polémica. En este momento de mi vida solo quiero paz y tranquilidad, y me encantaría ir a cocinar sin que me digan que tengo que hacer escándalos”, manifestó la artista.

Entre sus últimos trabajos, hizo parte de 'La Reina del Flow'. - Foto: Instagram: @valelizcano

Sin embargo, esa no fue la única propuesta que hace tiempo recibió Lizcano para aparecer en un reality de TV, sino que la caleña confesó que también tuvo el llamado para ser parte de ‘Survivor, la isla de los famosos’. Para esa oportunidad, la mujer de la farándula nacional también decidió decir que no.

En esa línea, la famosa comentó la razón por la cual no se enfrentó a la experiencia de supervivencia: “A mí lo del mindfullnes, la meditación, la armonía y todo lo que es importante para mí, me hace identificar qué cosas me sacan de mi centro. Yo no soy alguien que pueda aguantar hambre porque se sale lo peor de mí, esa sombra que todos tenemos y que no nos gusta ver reflejada, mucho menos en televisión. Yo ya estuve en un reality hace 20 años y mostré mi carácter, y me fue bien en el programa porque gané las pruebas de talento, pero afuera con la convivencia fue un complique”, indicó Valentina.

Para 2023, la actriz tampoco quiso ser parte del programa que es presentado por el motociclista extremo Tatán Mejía. El argumento que Lizcano dio a su negación es que su hija, Alma, aún se encuentra en plena etapa de desarrollo y crecimiento, entonces no es el momento de ir.

No ha vuelto a estar en un reality desde 'Protagonistas de Novela'. - Foto: Instagram: @valelizcano

Los planes que tiene la actriz

Para muchos, Valentina Lizcano se apartó de las pantallas de televisión para disfrutar de su etapa siendo mamá, aunque en las recientes manifestaciones la mujer dijo que eso no es así.

A través de la conversación con Ochoa, la celebridad no dudó ni un segundo en afirmar que se encuentra “más vigente que nunca”, puesto que ya se ha presentado a varios casting e incluso habló sobre una vigente telenovela colombiana: ‘Arelys Henao: canto para no llorar’.

Lo anterior porque se especula que Lizcano será el reemplazo de Mariana Gómez, protagonista de la primera temporada, aunque la caleña no abordó por completo el tema, sí dio una que otra pista.

“¿Será? ¿Será el sereno? Yo sigo presentando casting, estoy más vigente que nunca. Mis amores, la época en la que las mujeres tenían hijos y dejaban todo de lado se acabó; al contrario, las mujeres ya no lloran sino que facturan. Además, tengo como motor principal a mis hijos y a mi pareja; entonces hemos estado presentando casting”, dijo la actriz con acento paisa.

Luego, Carlos Ochoa le preguntó a la celebridad si canta, de modo que ella procedió a responder: “Claro, no se acuerda que en ‘Bichos bichez’ yo saqué dos álbumes e hice conciertos, hasta con Camilo Echeverry”.