Renuncias en ‘Survivor, la isla de los famosos’ hacen que la producción tome nuevas decisiones

El formato televisivo La isla de los famosos comenzó hace unos días, varias celebridades de la farándula nacional llegaron hasta una isla en la que más de uno no aguantó la vida en este ecosistema. Mientras que algunos no comen y duermen sobre palmeras, otros no sobrevivieron a las incomodidades ni por una semana.

En esta competencia prima la agilidad física, pero también el componente mental, ya que las renuncias de algunos participantes, como el reconocido modelo antioqueño Mateo Carvajal, estuvieron enmarcadas en no poder adaptarse al entorno.

Entre lo más reciente del formato del Canal RCN, la DJ Marcela Reyes tuvo que desistir del programa por asuntos de salud, mientras que la exprotagonista de novela Sara Uribe fue eliminada por sus compañeras del equipo de ‘Las Amazonas’.

Luego de esto, Tatán Mejía, el conductor y presentador de la competencia, dio un anuncio en el que detalló la decisión de mezclar a los equipos o tribus, tras varias de las renuncias.

Para algunos, este cambio no fue recibido de la mejor manera, puesto que en el programa ya se estaban viendo estrategias de por medio para ganar. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y se sorteó la nueva conformación de las tribus.

El reality comenzó el lunes 23 de enero. - Foto: Instagram: @survivorisla - Canal RCN

Las nuevas tribus

De ahora en adelante, las tribus del programa estelar nocturno, en donde los famosos llegaron hasta una isla, estarán conformadas de forma mixta y quedaron así:

Espartos (rojo): Federico Rivera, Eléider Álvarez, Diana Gil, Yina Rose y Paola Usme.

Koi (blanco): Camilo Sánchez, Lina Real, Valentina Taguado, Juan Palau y Wilder Medina.

Amazonas (azul): Leo Cocinero, Margarita Reyes, Aco Pérez, Catalina Londoño y Camilo Pardo.

Pero eso no fue todo, el actor Federico Rivera recibió un collar de inmunidad y mientras descasaban las tribus, se dio una nueva situación que preocupó a los televidentes.

La cantante Yina Rose fue picada por un alacrán en una de sus manos, hasta se le durmieron los labios, los paramédicos del programa la atendieron y, tiempo después, la artista antioqueña confesó que no se sentía capaz de continuar en la competencia. Sus compañeros le pidieron no tomar una decisión tan precipitada.

Cantante, compositora y creadora de contenido antioqueña. - Foto: Instagram: @yinarose

Al siguiente día, Paola Usme, mejor conocida como ‘Barbie’, también tuvo un encuentro con un alacrán, entonces se supuso que la playa tiene varios de estos animales que pueden llegar a ser mortíferos.

“Nooo que susto, así me pagaran mucho dinero no me le apunto a eso”; “Dejaron mucha madera cerca y ellos suelen vivir allí”; “Muy dura esa vida”, escribieron algunos internautas y televidentes.

Con los cambios, “este giro en la competencia crea una nueva dinámica y una sensación de incertidumbre entre los participantes. La idea de formar nuevas alianzas y trabajar con personas que antes eran consideradas rivales aumenta la tensión y la emoción en el juego”, según una publicación del reality.

Marcela Reyes confiesa los sufrimientos y actos desagradables que tuvo que vivir en ‘Survivor’

La famosa DJ Marcela Reyes fue una de las participantes de esta última versión y ha sido una de las protagonista del show, pero no porque haya creado polémica entre la convivencia con sus compañeros o porque se haya accidentado en alguna competencia -como le ha pasado a varios de sus contrincantes-, sino por su salud, que se vio muy afectada por su estadía en Punta Cana.

En uno de los más recientes episodios del programa, Reyes dejó en evidencia sus dolencias acrecentadas por las condiciones paupérrimas en las que vivió en la isla, donde no solo tenía que dormir a la intemperie sin una manta que la cobijara, sino que también tenía que hacer sus necesidades al aire libre, valiéndose del mar para poder deshacerse de sus desechos biológicos, tal como lo comentó en sus historias de Instagram.

“Es muy desagradable lo que les voy a contar, pero es la verdad, fue una vivencia súper real. Había dos maneras de hacer del cuerpo: una, entrar al mar y muchos de nosotros no podíamos, algunos no eran capaces, otros sí, porque no sé, era como raro tener diarrea y hacer dentro del mar; o sea, es que todo era desagradable. O la otra era hacer en la orilla del mar, terminar, tapar con la arena y esperar que el mar llegara y se lo llevara”, confesó la DJ en sus historias de Instagram.