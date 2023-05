Juan del Mar se convirtió en el ganador ‘Survivor’ de La Isla de los Famosos

Tras la votación de los jurados y compañeros de competencia, Juan Del Mar, se convirtió en el ganador de Survivor, La Isla de los Famosos.

En la votación que estuvo a cargo de Leo Cocinero, Lina Real, Tania Valencia, Federico Rivera, Catalina Londoño, Eléider Álvarez y Juan Palau, Juan Del Mar superó a sus compañeros Camilo Pardo y Aco Pérez, obteniendo así el premio de 500 millones de pesos y el título de ganador de la competencia.

Al conocer el resultado, Juan destacó que se sentía orgulloso de haber llegado a ser el ganador, luego de tanto esfuerzo. “Estoy con una felicidad absoluta, viendo cómo llegó este resultado después de tanto esfuerzo”. Después de 15 años de su primera participación en el concurso, Juan Del Mar aprovechó toda su experiencia para alcanzar el objetivo que se le escapó en el pasado.

Pese al triunfo de Juan varios usuarios en redes sociales cuestionaron su victoria, ya que consideraron que la decisión fue injusta porque fue Camilo Pardo, comediante y creador de contenido, fue quien ganó la mayor parte de las pruebas durante el reality. Pese a esto, desde el inicio del programa se ha aclarado que Survivor no solo es una prueba de supervivencia, también de estrategia, y parece que la de este jugador funcionó.

#SurvivorLaIsla | Felicidades a Juan Del Mar, un estratega que logró superar los retos físicos y mentales de esta competencia.👏🏻 ¡Muy bien, Juan! https://t.co/aWOlJ0ODt8 — Canal RCN (@CanalRCN) May 27, 2023

‘Survivor’ llega a su fin y los roces afloran: Eléider se despachó contra Juan del Mar

La noche del jueves 25 de mayo la tensión se sintió fuerte, especialmente porque los tres finalistas Juan del Mar, Aco Pérez y Camilo Pardo El Mago, se reunieron con el concejo en el que había de votar por uno de ellos.

Antes de eso, cada uno se dijo lo que les había molestado del otro, en medio de la competencia, también aprovecharon para mencionar lo que no les había gustado durante la competencia, pero en general, pudo sentirse que a pesar de que los miembros del consejo habían sido eliminados, estaban felices de haber vivido la experiencia de, literalmente, sobrevivir.

En medio de las intervenciones, varios de los participantes del reality expresaron su molestia especialmente con El Mago porque había jugado de manera cruel y calculadora, tratando a sus compañeros como si fueran fichas de un ajedrez y no personas.

Sin embargo, muchos de ellos le reconocieron su habilidad mental y también su fuerza física, pues eso lo había llevado también a estar allí siendo uno de los posibles ganadores.

Camilo Sánchez, comediante del programa "Fuck News", sale de Survivor, La Isla de los Famosos. - Foto: Cortesía El País

Cabe mencionar que en medio de la conversación hubo un momento de bastante tensión, que percibió de igual manera el público, y fue un roce entre Eléider y Juan del Mar, teniendo presente que Juan del Mar, fue uno de los que llegó dos semanas después de haber iniciado la competencia.

En medio del momento tensionante, Eléider le dijo varias cosas que pudieron ser tomadas de manera ofensiva para Juan del Mar, pues expresó: “Uno llegó a la final divirtiéndose y el otro lamboneando”. Dado que le dijo de frente a Juan que era un “lambón” y hasta dijo que le faltó lavarle las pantaletas al Mago.

Survivor. La Isla de los Famosos - Foto: Foto Canal RCN

“Cada quien recibe lo que tiene en su corazón”, contestó Juan, pero Eléider continuó diciendo: “El día que yo salí, fue el día que te ví más lambón, y Aco lo reconoció. A mí no me interesa el respeto, yo te digo las cosas como son”. Ello, porque Juan le manifestó que siempre lo había tratado con respeto, pero a Eléider eso no le importó y se dejó llevar por su rabia.

Sin embargo, le reconoció al competidor su resiliencia, e incluso lo comparó con un perro flaco al que le duele todo y tiene moscas al rededor, pero no se rinde.