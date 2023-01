Ella fue la primera mujer de ‘Survivor, la isla de los famosos’ en renunciar al programa

A la participante le dio un ataque de ansiedad. “No me siento bien mentalmente”, dijo en los primeros días de la competencia.

Desde el lunes 23 de enero comenzó un nuevo reality de supervivencia en el que famosos de la farándula colombiana llegaron hasta una isla desierta para enfrentarse a diversas pruebas, con el fin de ganarse 500 millones de pesos.

Se trata de la propuesta televisiva ‘Survivor, la isla de los famosos’, la cual es transmitida en el horario estelar nocturno del Canal RCN y su presentador es el motociclista extremo Tatán Mejía, quien ya participó en este desafío años atrás, además, cabe recordar que hace poco él estuvo en la más reciente temporada de ‘MasterChef Celebrity’.

Mujeres y hombres que se dedican a ser figuras públicas, con trabajos en la TV, las redes sociales, la industria musical, entre otros, arribaron a la isla desierta con el objetivo de retarse a ellos mismos y tener nuevas experiencias de vida.

Sin embargo, una cosa es la propuesta de la producción y otra mucho más diferente es llegar y aguantar las precariedades, pues, como su nombre lo indica, el programa es de supervivencia y por lo que se mostró, en estas primeras transmisiones, ninguno la pasó bien.

Los participantes no han podido dormir bien en la isla y combaten la picada de mosquitos. Captura de pantalla. - Foto: YouTube: @CanalRCN

Sin tener un espacio donde dormir placidamente, poca comida, falta de fuego, falta de suministros y aguantando las picadas de mosquitos, a más de un famoso le causó un revuelto de sentimientos el hecho de no tener las garantías, algo que no pasa en su propio hogar.

Entonces, los resultados comenzaron a verse, pues varias participantes, como la actriz Tania Robledo y la exprotagonista de novela Manuela Gómez, empezaron a llorar por la dificultad del formato televisivo. Además, desde el primer día, a los famosos los dividieron en grupos o tribus: un mixto (Koi), un femenino (Amazonas), por último, un masculino (Espartanos).

Pasaron los primeros cuatro días y cada participante trató de sobrevivir; arreglaron sus refugios, compuestos por palos y hojas de palmera, y consumieron algunos alimentos que obtuvieron en la primera prueba. Luego de esto, llegó el momento de enfrentarse a un nuevo reto para ganar beneficios.

El motociclista extremo Tatán Mejía es el anfitrión del reality de supervivencia. Instagram - Canal RCN. - Foto: Instagram: @tatanmejia / @Canalrcn

La mujer que renunció antes de entrar a la batalla

Cada tribu llegó hasta la zona de juego con varios obstáculos, donde el premio mayor fue tiempo con una persona experta en supervivencia quien dio tips para seguir en la competencia.

Sin embargo, antes de la batalla, la empresaria y exprotagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez desistió al reality. La razón de ello es que no la pasó del todo bien, la situación en la isla es complicada, incluso, le dio un ataque de ansiedad.

En efecto, el anfitrión del programa, Tatán Mejía, se sorprendió y le dijo a la influenciadora que lo intentará, pero ella prefirió apartarse de las cámaras. Antes de terminarse la reciente transmisión, Mejía mencionó que Gómez estuvo en tratamiento con psicólogos, pero no hubo más detalles al respecto.

En vista de que la antioqueña solo participó en una prueba y se fue rápidamente de ‘Survivor, la isla de los famosos’, en Twitter los comentarios por parte de los cibernautas comenzaron a tomar visibilidad.

“Fue a hacer el ridículo quitándole la oportunidad a una mujer famosa y berraca”; “Mal por Manuela Gómez. Siempre me ha parecido pésimo que un participante de un reality renuncie tan rápido, si era tan débil o no estaba segura de competir no debería aceptar ir, quitándole el cupo a otra que se moriría por estar allí”, se lee en las redes sociales.

Cabe recordar que Manuela dijo que no se imaginó que el reality fuese así, es decir, complicado. Además, sus palabras puntuales fueron: “Me retiro, no me siento bien mentalmente, estoy a punto de una crisis existencial”.

Enseguida, los otros participantes quedaron sin palabras y la aplaudieron.

La empresaria no aguantó ni una semana en el programa de supervivencia. Instagram. - Foto: Instagram: @manugomezfranco1

Hasta ‘Survivor, la isla de los famosos’ llegaron: los actores Aco Pérez, Federico Rivera, Juan Carlos Arango; las actrices Catalina Londoño, Tania Robledo y Margarita Reyes; el mago y comediante, Camilo Pardo; el humorista Camilo Sánchez; la locutora Diana Gil; el boxeador Eleider Álvarez; el chef Leo Cocinero; el cantante y actor, Juan Palau; la atleta profesional Lina Real; los exfutbolistas Macnelly Torres y Wilder Medina; la empresaria Manuela Gómez; la Reina de la Guaracha, Marcela Reyes; el deportista y también creador de contenido, Mateo Carvajal; las influencers Paola Usme y Valentina Taguado; la empresaria y modelo, Sara Uribe; y por último, la cantante e influenciadora Yina Gallego.