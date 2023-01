Quevedo reveló qué fue lo que le dijo Bizarrap unos días antes de lanzar su nuevo tema junto a Shakira

Recientemente se publicó un corto diálogo entre un medio argentino y el artista Quevedo, uno de los artistas que más ha alcanzado el éxito luego de su Music Sessions con Bizarrap, quien reveló que el joven productor y artista argentino ya le había comentado de su trabajo Shakira.

El mismo artista señaló que fue el propio Bizarrap quien le dijo que estuviera muy atento al nuevo sencillo, que de seguro le iba a gustar. Cabe destacar que el joven productor hablaba del ‘single’ que se venía en compañía de la cantante de Barranquilla.

Bizarrap y Quevedo trabajaron en la Music Sessions # 52. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

“Lo único que hablé con él fue la semana antes de sacar el tema con ella. Me dijo que sacaba sesión y que estuviera pendiente porque me iba a gustar, pero no me dio más información”, dijo Quevedo en diálogo con La Resistencia.

Por otra parte, el cantante de Quédate reveló que tras su éxito con Bizarrap su vida sigue su camino normal. “No tengo carnet de conducir y vivo en casa de mis padres. Ser artista independiente es fastidiado, cuando inviertes tú en tu carrera”, indicó, y agregó que lo único que pudo haber alterado su vida después de este boom con la canción fue comprarse una PlayStation y ahora jugar Fifa.

Animación del video Bzrp Music Sessions # 53. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

Shakira y Bizarrap, imparables: estos son los récords de su nueva canción

Tras el lanzamiento de su Music Sessions Vol. 53, Shakira y Bizarrap hacen historia en la industria de la música. Se conoció que alcanzaron el puesto número uno a nivel global con esta nueva canción, que pronto se ubicó en los primeros lugares de las plataformas digitales.

En solo 24 horas, tanto en Spotify, con más de 14 millones de escuchas, como en YouTube, con más de 52 millones de vistas, se convirtió en la canción en español más escuchada de la historia en un solo día, como recoge el comunicado conjunto difundido por la oficina de prensa de la colombiana y el productor argentino.

“Por otro lado, vuelve al Top 10 Global la Music Sessions Vol. 52, que Bizarrap lanzó junto a Quevedo, una de las más escuchadas en 2022 a nivel mundial”, agrega.

“Con un nivel de repercusión internacional inédito para un artista argentino, Bizarrap rompe récords de audiencia con el Vol. 53 de sus Music Sessions. La dupla generó gran expectativa desde el lunes pasado, y luego acaparó toda la atención desde su salida este miércoles 11 de enero.

La cantante celebró el éxito de su nuevo tema en Spotify. - Foto: Captura de pantalla Instagram @shakira

En pocas horas, la voz de Shakira y el beat de Biza resonaron alrededor del mundo y tanto medios de comunicación como fans de todo el planeta reaccionaron con memes, contenidos y titulares haciendo que tanto el videoclip como la canción se transformen en las más stremeadas del mundo.

Entre los hitos de esta canción se destacan el de mejor alcance y mayor cantidad de visitas en una hora con 3,6 millones de reproducciones, y ser el Music Session con más reproducciones en menos de 24 horas, lo que convirtió a la canción en el quinto mejor debut en la historia de Spotify.