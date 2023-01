Famosa feminista ‘explota’ contra Shakira y defiende a Clara Chía: “Ruin, machista, clasista”

La colaboración musical entre Shakira y el productor argentino Bizarrap continúa siendo uno de los temas más escuchados del momento, y está cerca de superar las 200 millones de reproducciones en YouTube, manteniéndose como tendencia durante dos semanas consecutivos en las distintas redes sociales.

Luego de estrenar Monotonía en octubre pasado, la artista colombiana regresó más incendiaria que nunca a la música y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por Gerard Piqué. Asimismo, le dedicó algunas indirectas a Clara Chía Martí.

Clara Chía fue uno de los principales blancos de Shakira en la tiradera con Bizarrap - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

Shakira menciono a unas marcas como Renault para referirse a la joven catalana - Foto: Getty Images

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, dice una de las estrofas de la canción.

La barranquillera, de igual manera, ha recibido millones de elogios por parte de sus seguidores y de varias personalidades de la farándula internacional. No obstante, también ha sido objeto de algunas críticas.

Una de las últimas en pronunciarse con respecto al nuevo trabajo musical de Shakira fue Noor Ammar Lamarty, quien actualmente es una reconocida abogada jurídica y líder feminista.

5. A todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas las mujeres nos hayamos dedicado a escribir a la “siguiente” o a decir barbaridades de ella por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad, si no es peligroso. — Noor Ammar Lamarty | نور ⚖️ (@NoorAlamarty) January 12, 2023

“Shakira se cosifica, y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex, bajo la frase de ‘cambiar un Rolex por un Casio’. Somos humanas, no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”, indicó inicialmente.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la penalista compartió un extenso hilo donde explicó por qué le parece que la nueva canción de la colombiana es clasista y no empodera a la mujer. Además, defendió a la actual pareja sentimental de Piqué.

“‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’. No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor. A todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas nos hayamos dedicado a decir barbaridades de la otra por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad”, precisó.

Shakira ya tiene una fórmula para convertir sus desamores en éxitos mundiales - Foto: Instagram @ Shakira / SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53

La feminista criticó fuertemente a Shakira por su nueva canción contra Piqué - Foto: Instagram: Noor Ammar Lamarty

Luego, puntualizó: “Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su expareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”.

Noor Ammar Lamarty, creadora de una organización por los derechos de la mujer, también recalcó en esa red social que la cantante barranquillera terminó reduciendo su despecho en un acto banal y egocéntrico.

“Hay formas sanas y conciliadoras de hacer música con tu vida sin caer en simplezas. Saber irse consiste en no construir tu vida en torno a una ruptura con el egocentrismo. Esté reduccionismo me parece insultante. Facturar como acción que se nos asocia como empoderante es cutre y clasista”, concluyó.

Noor Ammar Lamarty es una reconocida abogada penalista - Foto: Instagram: Noor Ammar Lamarty

Atormentan a Clara Chía

El tema musical, por otro lado, ha desatado múltiples polémicas en las que los protagonistas han variado, según la frase que se analice de dicho sencillo, que también ha batido récords en Spotify. Incluso, se conoció recientemente que algunos empleados de Kosmos (empresa de Piqué) no paran de ponerla en la oficina.

De acuerdo con el periodista Jordi Martín, los trabajadores del exfutbolista del Barcelona colocan constantemente la sesión número 53 entre Shakira y Bizarrap para “atormentar” a Clara Chía, quien no la estaría pasando muy bien en la actualidad.

El comunicador ibérico recalcó que muchos de los empleados de Kosmos no quieren a la joven de 23 años, debido a que le tenían un afecto bastante especial a la cantante colombiana.

Ante todos los cuestionamientos que ha recibido en los últimos meses, la actual pareja sentimental del exdefensor habría manifestado a finales del 2022 que no quería seguir asistiendo a la oficina y que prefería hacer Home Office, pues estaba cansada de los malos comentarios que le hacían.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. - Foto: getty images

Chía, sin embargo, ha contado con el apoyo de varios de los compañeros de Piqué en la Kings League, quienes salieron a defenderla la semana pasada después del impacto que tuvo la nueva canción de la barranquillera.

“No hacía falta, porque es una niña muy buena que nunca se ha metido en nada, ni ha dicho nada ni se ha pronunciado”, dijo Víctor Navarro, el cual hace parte del nuevo proyecto del excentral del Barcelona.