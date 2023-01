“Es una niña muy buena que no se ha metido en nada”: colegas de Clara Chía defienden a la pareja de Piqué

De las tres canciones que Shakira ha sacado desde su separación con Piqué, Te felicito, Monotonía y la sesión con Bizarrap, esta última ha sido en la que habló más de frente de Clara Chía, la actual novia del exfutbolista.

Con frases como “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, “Que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, “Yo valgo por dos de 22”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Cambiaste un Rolex por un Casio”, Shakira apunta directamente a la tercera persona en su relación.

La colombiana fue criticada por figuras españolas que no estuvieron de acuerdo con este lanzamiento contra Piqué. - Foto: Captura de pantalla YouTube @bizarrap

Tras el boom mundial, los compañeros de la Kings League de la mujer acusada de destruir el hogar de Shakira y Piqué salieron a defender a Clara Chía.

“No hacía falta porque es una niña muy buena que nunca se ha metido en nada, ni ha dicho nada ni se ha pronunciado”, dijo Victor Navarro, quien hace parte del nuevo proyecto del excentral del Barcelona.

Gerard Romero, periodista y amigo personal de la pareja Piqué-Chía, tampoco se guardó nada.

“También repite lo que decíamos antes. Aquí va a estar por ver la gestión de Clara de este momento porque pobre, porque es perturbador, y desde aquí, fuerza; la pobre novia y lo poco que la hemos tratado forma parte de la Kings League y me parece una muy buena persona y no sé si tenga que recibir ese palo tan directo y esa gestión no creo que sea muy buena”, agregó.

El catalán llegarán en Twingo al lanzamiento de su Kings League. Foto: Twitter @davidadaan. - Foto: Foto: Twitter @davidadaan.

Nuevamente, Navarro tomó la palabra y contó infidencias laborales, resaltando lo buena trabajadora que es Clara Chía

“Yo llego pronto a la Kings League los domingos pero es que cuando yo llego Clara ya lleva ahí dos horas. Está trabajando como la que más. Está en la caseta del staff, con todo el mundo preparando cosas, encima de todo, preguntando si todo está bien. Es muy trabajadora. Yo creo lo pasó muy mal cuando los paparazzi la empezaron a seguir y pasaba malos momentos. En eso me sabe mal por eso. Clara no se ha metido nunca en este negocio”, finalizó.

Pese a que su relación quedó totalmente en el pasado y decidieron dar vuelta a la página de formas diferentes, la atención de los curiosos quedó sobre información que salió a la luz, donde se revelaron detalles inesperados de toda esta historia.

Al parecer, los ‘rayes’ ya vendrían desde tiempo atrás, ubicando a la actual novia del exfutbolista como protagonista de una de las versiones.

De acuerdo con lo que compartió un medio español, Clara Chía Marti, de 23 años, habría provocado tiempo atrás a Shakira con un inesperado gesto, el cual desató la molestia e incomodidad de la colombiana. Esta situación afectó a la artista pop, al punto de que tomara esto como un gesto desagradable.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

El medio europeo apuntó que Clara Chía habría estado en la casa de los padres de Piqué en aquel entonces, disfrutando de la piscina y asoleándose, sin importarle que la cantante la pudiera observar desde el balcón de su casa.

“Según EsRadio, la novia de Piqué estuvo en varias ocasiones en la casa de sus suegros el verano pasado, vivienda que se encuentra justo al lado de la de Shakira, y se comunica mediante el jardín y la piscina. Precisamente, estuvo bañándose y disfrutando de los soleados días. No le importó en lo más mínimo que la colombiana pudiese verla desde el balcón”, mencionó El Nacional de Cataluña, sin citar fuentes.