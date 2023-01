Clara Chía habría “provocado” a Shakira cuando aún era pareja de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué quedaron como blanco de noticias en la prensa internacional, debido a las constantes pullas que se tiraron desde el reciente lanzamiento musical de la barranquillera. Ambos optaron por seguir con sus planes y proyectos, aprovechando cada aparición para defenderse con indirectas y tonos jocosos de lo que el otro decía.

Ambas celebridades sostienen una relación bastante tensa tras su ruptura amorosa. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Pese a que su relación quedó totalmente en el pasado y decidieron dar vuelta a la página de formas diferentes, la atención de los curiosos quedó sobre información que salió a la luz, donde se revelaron detalles inesperados de toda esta historia. Al parecer, los ‘rayes’ ya vendrían desde tiempo atrás, ubicando a la actual novia del exfutbolista como protagonista de una de las versiones.

De acuerdo con lo que compartió un medio español, Clara Chía Marti, de 23 años, habría provocado tiempo atrás a Shakira con un inesperado gesto, el cual desató la molestia e incomodidad de la colombiana. Esta situación afectó a la artista pop, al punto de que tomara esto como un gesto desagradable.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

Según los detalles que compartió El Nacional de Cataluña, todo el suceso se habría dado cuando aún Shakira estaba en la relación amorosa con Gerard Piqué. El portal señaló que la joven catalana aprovechó un espacio para “provocar” a la celebridad, quien se percató de lo que estaba ocurriendo.

Shakira y Gerard Piqué oficializaron su relación en 2011. - Foto: Instagram

Un mural de Shakira y Piqué, en Barcelona, haciendo alusión a la relación problemática entre ambos tras su separación. - Foto: AFP

El medio europeo apuntó que Clara Chía estuvo en la casa de los padres de Piqué en aquel entonces, disfrutando de la piscina y asoleándose, sin importarle que la cantante la pudiera observar desde el balcón de su casa.

“Según EsRadio, la novia de Piqué estuvo en varias ocasiones en la casa de sus suegros el verano pasado, vivienda que se encuentra justo al lado de la de Shakira, y se comunica mediante el jardín y la piscina. Precisamente, estuvo bañándose y disfrutando de los soleados días. No le importó lo más mínimo que la colombiana pudiese verla desde el balcón”, mencionó El Nacional de Cataluña.

De igual forma, el espacio informativo agregó que, posiblemente, esta era la razón principal por la que Shakira habría decidido dedicarle unas líneas de la canción a la joven de 23 años, específicamente donde juega con palabras y anexa su nombre de forma discreta.

“Shakira vio esto como una provocación, por ello la ha puesto en el punto de mira de su canción. Quiere destapar, según ella, a la verdadera Clara Chía”, especificó el portal.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de algunas líneas. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

Por último, el portal enfatizó en que la novia de Piqué no estaría bien tras el lanzamiento de este tema, buscando refugiarse en casa de sus padres y así evitar el acoso de la prensa. “La novia del deportista se está viendo saturada por la presión mediática. Ha vuelto a desaparecer del trabajo y se ha refugiado en casa de sus padres hasta que la tormenta desaparezca”, puntualizó.

Clara Chía y Piqué estarían en crisis

Tal como informa la conductora española Laura Fa, del formato Mamarazzis, Clara Chía se habría dado cuenta de que el final de la relación de Shakira pudo haber tenido un retroceso y todo por iniciativa de Piqué, quien quizás habría tenido dudas luego de terminar con la colombiana y posiblemente habría vuelto a “pedirle cacao” a la barranquillera, quien le habría dicho que no, pues el pasado diciembre firmaron la separación definitiva, plasmada en un documento legal.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

La frase de la discordia habría sido la siguiente: “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, palabras que, según la comunicadora, tendrían un trasfondo muy profundo que nadie habría captado, pues, según esto, Piqué ya habría hecho el intento de volver con Shakira y le habría pedido que reversaran su separación. Sin embargo, esto no se dio.

Estas reflexiones llegan cuando el diario El Español anunció que Clara Chía no está viviendo en el apartamento que dispuso Piqué para su nueva vida con la española, que respondería a una estrategia de la joven para evadir a la prensa rosa, que está siempre en la puerta de dicha residencia a la espera de un contacto directo con la pareja para indagarles sobre la situación con la Music Sessions # 53.

“Consciente de que esa casa estará plagada de prensa y cámaras, como uno de los grandes epicentros de interés mediático, Chía ha ‘desaparecido’, optando por arrullarse en el calor familiar. De este modo, ha evitado las incómodas preguntas de los reporteros”, dice el medio español.

Sin embargo, esta distancia también se habría dado por lo mencionado en Mamarazzis, pues es bien sabido que los momentos de crisis de Chía siempre terminan apaciguándose en la casa de sus padres, como sucedió a finales de 2022, cuando ella tuvo un bajón depresivo debido a los constantes asedios de la prensa y el acoso de los cibernautas en las redes sociales.

La pareja estaría atravesando una crisis por la canción de la colombiana. - Foto: instagram Shakira y Clara Chía

Por el momento, no hay más información sobre el actual estado del amorío entre Piqué y Chía. Lo que sí está claro es que el deportista sigue llenándose los bolsillos con el patrocinio de Casio en la Kings League, y Shakira está feliz con sus amigas viviendo su tusa, que ahora se muestra sin ningún tipo de temor y está orgullosa de sí misma de poder hacer catarsis con su nuevo sencillo.

Revelan por qué Shakira no soporta a la mamá de Piqué

Pese al éxito que logró la colombiana junto a Bizarrap, famoso productor argentino, las miradas de los curiosos se posaron sobre Gerard Piqué y su familia, quienes estarían bastante molestos con la cantante por la letra que incluyó en este proyecto. Medios españoles apuntaron a que el ambiente se tornó tenso, al punto de que la artista decidió incomodar y cortar todo vínculo con sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

La colombiana cortó toda relación con los padres de su expareja. - Foto: Instagram @3gerardpique

A pesar de que semanas atrás se informó, y confirmó, que Shakira ya no tenía ningún contacto con los padres de Piqué, las dudas e inquietudes inundaron las plataformas digitales, lanzando versiones y especulaciones al respecto. Periodistas y portales aseguraron que la intérprete de Ojos así habría decidido dar por terminada la comunicación con su exsuegra, debido a la cercanía y aceptación que le dio a Clara Chía, nueva novia del exfutbolista.

Pese a todos los detalles que salieron a la luz, incluidas fotos que realizó la prensa española de la familia con la nueva integrante, una reconocida comunicadora decidió revelar la verdad sobre el conflicto que actualmente existe entre Montserrat Bernabéu y Shakira, quienes se encuentran en una disputa bastante incómoda.

La madre de Piqué habría hecho una jugada que no le gustó para nada a la colombiana, por lo que decidió cortar de raíz toda relación. - Foto: Instagram @shakira - @mbernabeuIG

De acuerdo con lo que comentó Laura Fa, integrante de las Mamarazzis, la prestigiosa doctora española tomó posición a favor de su hijo y llevó el ‘raye’ a otro nivel, donde la colombiana no aguantó y decidió ponerle punto final. La periodista, según recoge Ok Diario, mencionó que la progenitora del deportista hizo una jugada que desató la molestia de Shakira.

En las declaraciones que dio la española, todo el problema se dio cuando Piqué comenzó a verse con Clara Chía en la casa que tenían sus padres en Cabrils. La exsuegra de la cantante ya sabía de estos planes, mientras consolaba y dialogaba con la barranquillera sobre los líos que había en su relación amorosa.

Laura Fa puntualizó en que Bernabéu ya sabía de la existencia de aquella mujer mientras mantenía una cercanía con Shakira, ubicándose como cómplice de esta compleja situación sentimental. La comunicadora explicó que sería lo que, tal vez, haría cualquier madre por sus hijos, pero por ello terminó con un mal resultado.

“Todo se debe a que, cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chía, se refugiaban en una casa que los padres de Piqué tienen en Cabrils, municipio del Maresme cercano a Barcelona. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra y ‘qué mal lo estoy pasando’, la suegra era cómplice de esconder esta nueva relación”, mencionó la española, indicando que la artista pop ya está con terapista y ha mejorado mucho.

“Eso ha sentado muy mal a Shakira. Cualquier madre hace eso o no, hace lo que quiere. Shakira está como está, un especialista, va una vez por semana a su domicilio, hace terapia y se está curando”, agregó.