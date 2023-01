Periodistas no bajaron a Piqué de narcisista por ruptura con Shakira: “cree que es divertido lo que hizo”

Gerard Piqué y Shakira no lograron escapar de las polémicas en los medios internacionales, debido a la comentada separación que vivieron en 2022. La expareja tomó rumbos distintos, centrando su atención únicamente en sus hijos, Milan y Sasha, quienes viajarán a futuro con su mamá a Miami.

Shakira de vacaciones en Dubai en compañía de sus hijos, Sasha y Milan, previo al viaje que emprenderían a Miami. - Foto: Cuenta de Instagram: Shakira

Tras la ruptura que atravesaron a mitad del año pasado, las miradas de los curiosos se posaron sobre la nueva canción de la barranquillera, lanzada junto a Bizarrap, famoso productor argentino, donde se mencionaron polémicas frases que serían en contra del exfutbolista. Esta tiradera despertó reacciones, comentarios y críticas, las cuales inundaron las plataformas digitales.

"Tiradera" de Shakira contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

Pese a que Shakira fue blanco de reproches y malas opiniones por este trabajo que estrenó, varios periodistas, fanáticos y medios también aprovecharon para ‘darle palo’ a Piqué y cuestionar las actitudes que tomó una vez conoció este resultado musical. A pesar de que el deportista continuó, aparentemente, con su vida, algunos detalles dieron paso a que lo criticaran por lo que le hizo a su familia.

Gerard Piqué llegó a la 'Kings League' manejando un Twingo E-Tech - Foto: Capturas de pantalla Instagram kingsleague

Según quedó registrado en un video compartido en TikTok, internautas quisieron apoyar las palabras que dieron un par de periodistas españoles sobre Gerard Piqué, donde recordaron las indirectas que plasmó Shakira en su tema Monotonía, haciendo referencia a lo “narcisista” que era su ex.

Los comunicadores afirmaron que no estaban de acuerdo con las “respuestas” que dio el exdefensa del FC Barcelona ante esta canción, teniendo en cuenta que él fue quien le falló a su familia. Rodrigo González, uno de los periodistas que se refirió a la situación, fue enfático en que el empresario creía que era “muy divertido” todo lo que hacía, por lo que continuaba con dichas conductas.

“Creo que es una persona que está en la posición de que falló a la familia y como ya lo había dicho Shakira en sus letras anteriores, estamos frente a un narcisista que cree que es muy divertido lo que hizo y la manera en la que le falló a Shakira y a su familia y conforme hemos ido viendo, como ha sido la situación en ‘Monotonía’, ‘Te felicito’ y ahora en esta ‘Sessions #53′ de Bizarrap, yo creo que lo que debería hacer Piqué es continuar con su vida, tomárselo con humor, pero andarle devolviendo el tablazo cuando es él el que ha fallado, creo que lo deja peor parado de lo que ya está”, afirmó el comunicador.

Ante estas palabras, Gigi Mitre también apuntó y recordó que todo este problema no era solo por la relación con Clara Chía Marti, actual novia de Piqué, sino también por las otras infidelidades que le habrían descubierto al exfutbolista.

“Habrá sido la gota que rebasó el vaso, Shakira ya no aguantó más o dijo hasta aquí o habrá hecho terapia, pero ya después el comportamiento de Shakira o Pique puede ser criticable debido a las opiniones de cada uno, pero en el fondo el que se portó mal fue Piqué”, indicó la periodista española.

Gerard Piqué fue criticado por iniciar una relación con Clara Chía a pocas semanas de terminar con Shakira. Se especula que el romance venía de meses atrás. - Foto: Instagram

“Ahora hay gente que es: ‘Piqué, Piqué’ Piensen bien el fondo y la más perjudicada fue Shakira”, dijo Mitre, a lo que González agregó: “Ella se la ha pasado el fin de semana celebrando el éxito que ha sido la canción con el mayor debut en la música latina, superando a ‘Despacito’”.

Escritor español ‘acribilló’ a Shakira por su nueva canción con Bizarrap

Una de las personas que se fue contra Shakira fue Juan del Val, reconocido escritor y guionista español, quien no se guardó nada y optó por despacharse en opiniones por este tema. El europeo no lo pensó dos veces y “acribilló”, según reseña El Mundo, a la colombiana por las líneas que interpretó.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Juan del Val, que se sienta todos los jueves en El Hormiguero para dialogar sobre distintos temas, quiso dar su punto de vista sobre algunas frases que incluyó la barranquillera en esta colaboración. El guionista participó en el programa de Pablo Motos y lanzó un par de comentarios, señalando que le parecía vergonzoso lo que hizo la latina en contra de su ex y Clara Chía.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de algunas líneas. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

“A mí me parece determinante lo que hace hablando de la actual pareja de Piqué, eso me parece vergonzoso”, afirmó en la charla, puntualizando exactamente en fragmento de la letra en que hace alusión a la joven de 23 años con el “claramente”.

Una vez pasaron a la parte donde Shakira hace las comparaciones con marcas como Ferrari, Twingo, Casio y Rolex, Juan del Val apuntó que le parecía “lamentable” aquel recurso, ya que lo veía como innecesario.

Escritor español y colaborador de El Hormiguero. - Foto: Instagram @juandelval

“Y cuando ya hablamos de machismo y cosificación, lo de ‘Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio’, No se puede cosificar más. Me parece totalmente lamentable”, dijo el escritor.

No obstante, ahí no quedó la apreciación del español, ya que arremetió contra la cantante pop, asegurando que no veía la necesidad de lanzar tres canciones contra Piqué, además de nombrar a Montserrat Bernabéu, su exsuegra, en una de las líneas. El guionista y colaborador del formato insistió en que la celebridad “rentabilizó” bastante su dolor y lo había dejado claro con este estreno.

Shakira, junto a sus exsuegros - Foto: Instagram

La colombiana cortó toda relación con los padres de su expareja. - Foto: Instagram @3gerardpique

“¡Vale ya, niña! ¡vale ya, chica!, ¡ya está bien! Una canción, vale. Dos, vale. Pero, tres y sacar a la suegra…¡Ya está bien! Que sí, que ‘ay, qué dolor tengo’, pero el dolor lo rentabilizó hasta el máximo, ¡vale ya!”, mencionó, mientras los otros presentes del programa conservaban silencio.

Para finalizar, Juan del Val remató su opinión puntualizando en que le parecía “una canción absolutamente perversa” y “muy mala”, por lo que dejaba hasta ahí sus declaraciones.

En este mismo espacio, Cristina Pardo, integrante del programa, soltó una pulla acerca del proceso legal que lleva Shakira con Hacienda, afirmando que ya podría reunir el dinero para pagarlo y quedar al día.

“Ya puede ponerse al día con Hacienda”, mencionó la mujer, luego de que sus compañeros de formato indicaran que Shakira veía este tema artístico como un negocio.