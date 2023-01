Shakira ‘explota’ y se muestra conmovida luego de ser tendencia en Twitter tras su nueva canción con Bizarrap

La colaboración musical entre Shakira y Bizarrap cumplió las expectativas, tanto que casi 24 horas después de su lanzamiento, la colombiana continúa imponiendo más de una tendencia en Twitter, entre ellas, términos como Casio y Renault Twingo, marcas a las que se refirió en una línea de la canción.

Shakira, de hecho, generó más de dos millones de tuits, como lo reportó esta red social, cifra de la que hicieron eco algunas cuentas de seguidores de la colombiana.

Shakira lanza dardos a Pique en su nueva canción. - Foto: Captura de pantalla / Youtube

Shakirastuff, cuenta que suma cerca de 30.000 seguidores, publicó: “Con más de 2 millones de tuits, Shakira sigue siendo la tendencia mundial número un en Twitter tras el lanzamiento de Shakira || BZRP Music Sessions #53″. Lo mejor, sin embargo, fue la respuesta de ella al trino.

La artista compartió un emoji en el que dejó que su cabeza va a ‘estallar’, probablemente porque no pensó que su canción tuviera tal acogida, y otro en el que expresa lo conmovida que está, en especial por las mujeres que ven en ella un ejemplo a seguir por la manera en que está lidiando con la tusa. No en vano, uno de los apartados más exitosos del sencillo es: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Entre las respuestas a la publicación de Shakira, sobresalen algunas en las que la felicitan por la manera en que está componiendo sacándole el mejor provecho a su ruptura amorosa con Gerard Piqué tras 12 años de relación, cuyos frutos son los pequeños Milán y Sasha. “¡Genial! Nos regalaste varias frases con este hit, que va a durar muchas generaciones. Si la vida te da limones, haz limonada”, se lee en uno de ellos.

La reacción de Ibai Llano, íntimo amigo de piqué, tras la canción de Shakira junto a Bizarrap. - Foto: Captura Twitch Ibai Llanos y YouTube Shakira

Algunos seguidores incluso la señalaron “como la artista latina más impactante e influyente de la historia”, mientras que otros le pidieron una versión de la canción en inglés.

Twingo y Casio, ¿víctimas de Shakira?

Pero la Music Sessions #53 no solo está siendo comentada en todos lados por las indirectas, más bien directas, contra Piqué, sino por las referencias a algunas marcas de automóviles, como el Renault Twingo, y de relojes como Casio, que para nada podían pasar inadvertidos en los oídos de sus seguidores.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, dice un apartado de la canción que durante sus primeras 21 horas en YouTube sumó sus primeros 43 millones de reproducciones, además de 4,5 millones de me gusta y 281.000 comentarios.

Comediantes como el venezolano Víctor Medina compartieron memes que no tardaron en acumular ‘me gusta’. La siguiente imagen, por ejemplo, suma más de 98.000 me gusta.

El Twingo después de oír el tema de Shakira y Bizarap pic.twitter.com/woN6sRPI0y — Víctor Medina (@nanutria) January 12, 2023

Algunos productores de contenidos como Zorman, que solo en YouTube tiene cerca de 2 millones de suscriptores y más de 600.000 seguidores en Twitter, expresaron las consecuencias que podría traer a las compañías en mención la letra de la canción de Shakira.

“Mucho se habla de la caña que le han dado a Piqué, pero poco se habla de los pobres Twingo y Casio. No le hicieron daño a nadie y mañana van a tener que cerrar”, trinó Zorman y las reacciones no se hicieron esperar.

“Casio tiene altas calculadoras encima. Hace 3 años que tengo la mía y todavía no cambié las pilas, no todo lo caro es bueno ni todo lo bueno caro”, expresó un tuitero.

Shakira estuvo en la presentación del Twingo en Colombia, en 1995 - Foto: Collage fotos tomadas de Youtube y redes

Incluso congresistas de la República, como la representante a la Cámara Jennifer Pedraza (partido Dignidad), reaccionaron a la canción. Ella no se refirió a la marca Renault Twingo, como sí lo hicieron algunos tuiteros, sino a la empresa de relojería. “Te amo, Shak, pero aguante Casio”, comentó.