Renault le responde a Shakira por burlas sobre el Twingo y le tira pulla: “Claramente joven”

Shakira la volvió sacar del estadio este miércoles 11 de enero después de lanzar oficialmente su más reciente trabajo musical, una colaboración con el productor argentino Bizarrap que está dedicada directamente a su separación con Gerard Piqué.

Cuando se creía que ya todo estaba dicho en Monotonía, la artista colombiana regresó a la música más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por el exfutbolista. Asimismo, le dedicó algunas indirectas a Clara Chía Martí.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda”, dice inicialmente la canción.

Luego, agrega: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Renault, que es la empresa francesa que fabrica el popular vehículo Twingo, no dejó pasar por alto la mención que hizo la barranquillera con respecto a este automóvil y le respondió rápidamente.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la compañía aprovechó la viralización que está teniendo la marca en las diferentes redes sociales y presentó su último Twingo. Además, le lanzó una pulla a la colombiana.

“Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen! Renault Twingo, claramente joven, urbano, eléctrico, ágil, icónico, compacto y travieso”, fue el mensaje que compartió la firma gala, la cual acompañó la publicación con la imagen del automotor.

Shakira estuvo en la presentación del Twingo en Colombia, en 1995. - Foto: Collage fotos tomadas de Youtube y redes

El Twingo es uno de los carros más populares de la marca Renault. - Foto: Getty / Montaje Semana

De acuerdo con Google Finances, las acciones de Renault registraron este jueves 12 de enero un repunte del 0,60 % y se cotizan en 37 euros con 74 centavos. Esto, sin duda, es una buena noticia para la compañía que ha venido enfrentando tiempos duros desde que se conocieron sus balances financieros a mediados del año pasado.

El gigante tecnológico japonés, Casio, también reaccionó a las millones de notificaciones que le han llegado desde el lanzamiento del nuevo éxito de la barranquillera y recordó que sus productos son para toda la vida.

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida”, manifestó la empresa asiática en sus redes sociales.

La colaboración con Shakira es la sesión más exitosa hasta el momento de Bizarrap. - Foto: Sony Music

El video de la nueva canción de Shakira alcanzó rápidamente los 40 millones de visitas en YouTube y se convirtió en la canción número uno en tendencias musicales. Igualmente, recibió miles de comentarios en los que solo se elogia el talento de ambos artistas latinoamericanos.

Hay que recordar que Monotonía tuvo más de tres millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas, siendo el debut femenino en solitario más grande que ha existido hasta el momento esa plataforma digital.