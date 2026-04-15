Encuentro Nacional para visibilizar la importancia del ALV: “aprendizaje a lo largo de la vida”

Con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias en torno al aprendizaje a lo largo de la vida, que han contribuido a la construcción de procesos individuales, comunitarios y territoriales en el país, la organización alemana DVV International llevará a cabo el próximo martes 21 de abril el evento “Territorios imaginados: Futuros posibles desde el Aprendizaje a lo Largo de la Vida en Colombia”.

De acuerdo con la organización, el aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) es un proceso continuo de adquisición de conocimientos, habilidades y competencias que inicia desde el nacimiento y se extiende durante toda la vida. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no se limita al sistema educativo tradicional ni al aula, sino que se construye a partir de la experiencia cotidiana, el trabajo, la participación comunitaria, los procesos culturales y los entornos sociales.

En el contexto de la violencia y el conflicto armado en Colombia, el ALV ha sido un medio fundamental para el cuidado de los territorios, la resignificación de las experiencias vividas y la reconstrucción del tejido social. En estos procesos, los saberes tradicionales, la memoria colectiva y diversas herramientas pedagógicas se entrelazan para proteger, reconstruir y sostener vidas, comunidades y territorios.

En este marco, el evento, que será realizado en la sede Chía de la Universidad El Bosque, busca ser una experiencia disruptiva en la que los participantes, a través de dinámicas didácticas, generen conversaciones sobre el impacto del aprendizaje a lo largo de la vida en la reconstrucción del país y del tejido social, especialmente en contextos marcados por el conflicto armado y la violencia.

“En Colombia, el aprendizaje a lo largo de la vida ha sido una herramienta clave para reconstruir el tejido social y fortalecer las comunidades desde los territorios, además de constituirse en un escenario de segundas oportunidades. Este encuentro nacional busca visibilizar su papel como motor de transformación social y la necesidad de que sea una prioridad en la agenda educativa del país”, afirma Laura Alarcón, directora de la Oficina Nacional de DVV International Colombia.

A través de actividades lúdicas, talleres y experiencias participativas, se espera que actores de distintos sectores —público, privado y social— construyan escenarios e ideas que orienten acciones concretas

hacia la transformación social. Estas experiencias serán sistematizadas mediante un proceso de reflexión que permita consolidar los aprendizajes del encuentro y proyectarlos como insumo para la agenda pública.

El encuentro se articula en torno al aprendizaje a lo largo de la vida como resultado de experiencias colectivas y sensibles que posibilitan la resignificación de la historia y el cuidado de los territorios, entendidos desde lo geográfico, lo digital y las comunidades y cuerpos situados en el contexto colombiano.

Con este evento, DVV International busca posicionar el ALV como un enfoque clave para la transformación social; visibilizar y reconocer a los actores que lo impulsan en diversos contextos; fortalecer su articulación; ampliar la red de aliados; y contribuir a la construcción de una narrativa colectiva que respalde su inclusión en la agenda pública.

De esta manera, DVV International, con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, reafirma su compromiso de crear puentes, asesorar y co-desarrollar entre el estado, la sociedad civil, el sector privado y academia políticas que fortalezcan el enfoque del aprendizaje a lo largo de la vida a nivel nacional. Esto, con el propósito de contribuir a la defensa del derecho humano a la educación, y fortalecer la articulación entre actores mediante apoyo técnico y financiero a iniciativas de educación formal, no formal e informal.

Evento Nacional:

Territorios imaginados: Futuros posibles desde el Aprendizaje a lo Largo de la Vida en ColombiaFecha: martes 21 de abril de 2026 Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Universidad El Bosque, sede Chía