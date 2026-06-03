Aprender a manejar moto en Colombia: las fallas frecuentes que pueden poner en riesgo su seguridad

Quien está aprendiendo a conducir una motocicleta suele cometer, durante los primeros días, varios errores comunes que las personas con experiencia ya no suelen presentar.

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Muchos de estos no ocurren únicamente en aceleraciones o frenadas, sino también en otros aspectos, como la forma de observar la vía, la postura del cuerpo al conducir, la cultura vial o las decisiones que se toman cuando se carece de práctica.

De acuerdo con el concesionario de motos Dismerca, existen varios errores comunes durante los primeros días de conducción de una motocicleta, los cuales suelen repetirse con frecuencia.

Errores frecuentes de los motociclistas principiantes y cómo corregirlos

Uno de los más frecuentes es querer salir lo más rápido posible de zonas o vías con alto congestionamiento vehicular. Estas situaciones pueden generar ansiedad en los conductores, por lo que se recomienda manejar con seguridad y realizar maniobras básicas como arrancar con control, frenar de forma progresiva y mantener el equilibrio a baja velocidad.

Al comenzar a conducir una motocicleta, los principiantes deben desarrollar disciplina y calma, ya que esto permite reducir significativamente los errores.

Otro de los errores comunes es mirar repetidamente la rueda delantera de la moto o fijar la vista a pocos metros del vehículo, lo que reduce la capacidad de anticipar lo que ocurre más adelante en la vía.

En cambio, mantener la mirada a mayor distancia permite una mejor reacción y más tiempo de respuesta, facilitando maniobras suaves, especialmente en giros y frenadas.

Aprender a manejar moto implica corregir detalles como la postura, la tensión en el cuerpo y la forma de anticipar lo que ocurre en la vía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Frenar de manera incorrecta es uno de los errores más comunes. Usualmente, los principiantes realizan esta acción de forma demasiado suave por miedo a bloquear el neumático. En otros casos, frenan de manera brusca, lo que termina desestabilizando la moto.

El frenado requiere práctica constante para encontrar el equilibrio adecuado, incluso en condiciones climáticas como la lluvia, cuando el piso está mojado y la adherencia disminuye.

La postura también es clave para evitar errores. Muchos motociclistas principiantes conducen con los hombros rígidos, los brazos tensos y las manos apretando con fuerza el manillar, lo que provoca que cualquier movimiento o maniobra sea demasiado brusco.

Por ello, es fundamental mantener el cuerpo relajado, ya que esto permite un manejo más natural y fluido de la motocicleta.

Sin embargo, tampoco se debe abusar de la confianza cuando los resultados iniciales son positivos, ya que esto puede derivar en giros mal ejecutados, frenadas tardías o incluso accidentes.

Finalmente, un aspecto que muchos motociclistas principiantes subestiman es llevar acompañante demasiado pronto.

Llevar acompañante en moto cambia el equilibrio, por eso es importante tener experiencia y buena comunicación para viajar con seguridad. Foto: Getty Images

Tener un pasajero cambia por completo la forma de conducir una motocicleta, ya que modifica el equilibrio del vehículo, la frenada y la manera en que la moto gira debido al peso adicional.

Además, muchos pasajeros no saben cómo comportarse sobre la moto, por lo que un movimiento o inclinación inadecuada puede afectar la estabilidad del vehículo.

Por ello, antes de salir, se recomienda hablar con el acompañante, explicarle cómo sujetarse y de qué manera acompañar los movimientos de la moto para prevenir situaciones incómodas o riesgosas.