Maternidad, sueños y construcción personal

Hay madres que hablan de sus hijos y se les suaviza la voz. Tania Victoria Marín es una de esas. Pero lo que dice después no es lo que uno esperaría: no hay drama, no hay renuncia. Hay planificación, gratitud y una convicción que lleva años practicando.

Modelo que ha desfilado en New York Fashion Week y Dubai Fashion Week, ingeniera industrial de formación, empresaria y creadora de contenido con una comunidad de madres hispanohablantes que la sigue de cerca, Tania Victoria Marín llegó a la maternidad por el mismo camino que llegó a todo lo demás: con los pies en el piso y una agenda que cumplir.

Tres hijos. El último, nacido en enero de este año.

“El amor de una mamá acompaña para siempre”

La pregunta sobre qué huella deja una madre antes de que sus hijos puedan entenderlo no la toma a la ligera. “Creo que una mamá deja huellas desde el primer momento”, responde Tania Victoria Marín. “Está en la manera en que los abrazamos, en cómo los miramos, en las noches sin dormir, en las oraciones silenciosas que hacemos por ellos. Con el tiempo entendí que el amor de una mamá acompaña para siempre, aun en los detalles más pequeños.”

Para muchas madres en América Latina, crecer profesionalmente y criar al mismo tiempo sigue siendo una ecuación sin respuesta fácil. No porque sea imposible, sino porque nadie enseña cómo se hace. Tania Victoria Marín lleva años trabajando en esa misma ecuación, con tres hijos y varios frentes abiertos.

Ser mamá sin dejar de ser mujer

“Para mí, ser mamá no significa dejar de ser mujer”, dice. “Al contrario, siento que la maternidad me hizo descubrir una versión más fuerte, más sensible y más valiente de mí misma.”

La venezolana oriunda de Zulia llegó a Estados Unidos siguiendo a su familia, dejando atrás su carrera de ingeniería y la posibilidad de haber concursado por Miss Venezuela. Empezó de cero. El modelaje llegó después, casi por accidente, cuando un diseñador la vio en un desfile como invitada y le insistió. Las pasarelas vinieron. Los negocios también.

“He aprendido que también es importante seguir creciendo, soñar, trabajar por nuestros proyectos y demostrarles a nuestros hijos que una mujer puede amar profundamente a su familia sin dejar de construir sus propios sueños”, agrega Tania Victoria Marín.

Este mayo

Con un bebé de meses y dos hijas en edad escolar, este mayo es distinto a los anteriores. Más ruidoso, probablemente. Más cansado también. Pero ella no lo describe así. “Este mayo lo vivo con el corazón más lleno que nunca”, dice. “Ser mamá de tres me ha cambiado la vida de una manera difícil de explicar. Cada etapa tiene sus retos, pero también una belleza inmensa.”

Lo que más valora ahora no está en ninguna pasarela. “Hoy disfruto mucho más lo simple: un abrazo, una sonrisa, escuchar a mis hijos hablar o tener a mi bebé en brazos”, cuenta Tania Victoria Marín. La maternidad, dice, le enseñó a vivir con más amor, más paciencia y muchísima gratitud.