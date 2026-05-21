Llega la famosa “Luna Azul”, aunque no cambiará de color: cuándo y a qué hora podrá verse este fenómeno celestial

Los fenómenos astronómicos continúan despertando el interés tanto de aficionados como de científicos, quienes aprovechan estos eventos para estudiar con mayor detalle el comportamiento del universo. En ese contexto, mayo se despedirá con una llamativa Luna Azul que podrá observarse en distintas regiones del mundo el próximo domingo 31.

En condiciones extremas y a 4.000 metros de altura, logró captar una impactante foto del doble arco de la Vía Láctea

¿Qué es la Luna Azul?

El término “Luna Azul” tiene un origen incierto y se remonta a varios siglos atrás. En el pasado, se utilizaba para describir algo extremadamente raro, lo que dio paso a la popular expresión inglesa “once in a blue moon”, usada para referirse a hechos poco frecuentes, según explicó Star Walk.

Su significado también está ligado a antiguas tradiciones religiosas y calendarios agrícolas. Una de las teorías indica que la Iglesia calculaba celebraciones como la Pascua y la Cuaresma a partir de las lunas llenas, por lo que una luna adicional alteraba el calendario habitual. Otra explicación señala que los antiguos almanaques agrícolas empleaban este término para identificar una luna “extra” dentro del año.

Como la Luna casi no emite luz visible en esta fase, el cielo nocturno se vuelve mucho más oscuro. Foto: Getty Images

Existen dos tipos de Luna Azul: la de calendario y la estacional. La primera ocurre cuando en un mismo mes se registran dos lunas llenas, mientras que la segunda se presenta cuando una estación astronómica tiene cuatro lunas llenas en lugar de las tres habituales; en ese caso, la tercera recibe esta denominación especial.

Este fenómeno ocurre cada dos o tres años debido a que el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días, lo que provoca un desfase entre el calendario lunar y el solar.

La próxima Luna Azul será de calendario y ocurrirá a las 08:45 GMT. Sin embargo, la fecha puede variar dependiendo de la zona horaria de cada país, por lo que en algunos lugares podría observarse en un día distinto.

Será una Luna Azul de calendario, es decir, la segunda luna llena dentro de un mismo mes. Foto: Getty Images

Las siguientes Lunas Azules estacionales se registrarán el 20 de mayo de 2027, el 24 de agosto de 2029 y el 21 de agosto de 2032.

Aunque este evento ocurre con relativa frecuencia, no es visible de la misma manera en todo el planeta debido a las diferencias horarias. Por ejemplo, algunos países de Asia y Oceanía tendrán Lunas Azules el 30 de enero y el 30 de marzo de 2029, mientras que gran parte del resto del mundo solo podrá observar una el 31 de diciembre de 2028.