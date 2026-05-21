Desafían a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: “A muerte”, le sentenció citado de Colombia

En Medellín sigue la preparación de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Hasta la fecha, el cuerpo técnico cuenta con una cantidad parcial de los citados en días pasados con la prelista de 55 llamados.

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Entre los nombres que más se destacan están los de Davinson Sánchez, Camilo Vargas, Álvaro Montero, James Rodríguez, Richard Ríos, entre otros. Unos que se sumaron en las últimas horas fueron Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla.

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Quien milita en el Real Racing Club de Santander, de España, fue elegido este jueves para dar declaraciones ante los medios de comunicación que acudieron a la Sede Deportiva de Atlético Nacional, donde la Tricolor realiza el campamento.

Allí, a uno de los que podría meterse de última hora en la convocatoria de 26 le preguntaron por las sensaciones que tiene de un enfrentamiento ante Cristiano Ronaldo en la fecha final del grupo K.

A pesar de su corta edad, se mostró ferreo a la hora de contestar: “Voy a estar representando a 50 millones de colombianos. Me olvidaría que es Cristiano e iría a muerte como en cada partido”.

🇨🇴⚽️ No importa si es Cristiano ⚽



Gustavo Puerta quiere representar bien al país en la Copa del Mundo 🇨🇴 y no piensa en cómo será el enfrentamiento con Cristiano Ronaldo 🇵🇹 pic.twitter.com/iJFMyZsBrA — Deportes RCN (@DeportesRCN) May 21, 2026

Para que en la cita orbital les vaya bien, reconoció que es vital que haya un ambiente favorable a su alrededor: “La gente siempre ha estado apoyándonos. Es importante eso para nosotros. Vamos a hacer las cosas muy bien”.

Sobre si ya le habían notificado que iría al Mundial, Puerta aseveró que “hay que esperar hasta el final, a que salga la lista para decir que sí”.

Gustavo Puerta, autor del primer gol de Colombia ante Nueva Zelanda en una fecha Fifa de 2025. Foto: Getty Images

De su presencia en los entrenamientos de estos días, el volante no lo ve como un tiempo perdido: “Son oportunidades para convencer al cuerpo técnico, al ‘profe’”, aseveró.

Camilo Vargas también fue puesto a disposición de los medios de comunicación, ante los que apuntó: “Lo más importante es prepararnos de la mejor manera y ponérsela difícil al entrenador que es nuestra tarea”.

Puerta hace méritos para el Mundial

Desde la Selección Colombia Sub-20 viene haciendo el proceso Gustavo Puerta para convertirse en el nuevo mediocampista del equipo de Mayores.

A pesar de tener apenas 22 años, el surgido en Bogotá FC viene haciendo una carrera deportiva que constantemente está en alza. Núremberg y Bayer Leverkusen de Alemania, Hull City de Inglaterra y Racing de Santander han sido sus clubes en Europa.

Gustavo Puerta, del Racing de Santander y la Selección Colombia Foto: Getty Images

En todos ha dejado buenas sensaciones, pero sin duda que sus mejores años han sido los dos últimos, en los cuales alcanzó a promediar unos 30 partidos por temporada. En el último año con los ibéricos llegó hasta a anotar en tres ocasiones y asistir en una.

Contra Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño y Juan Camilo Portilla es la contienda de Puerta por ganarse un cupo en la lista de 26 del Mundial. En lo próximos días se sabrá si deberá espera cuatro año, o es uno de los elegidos de Néstor Lorenzo.

En Selección Colombia de Mayores viene desde 2024. Ha jugado cuatro partidos desde entonces, con una anotación marcada en la fecha FIFA del año pasado ante Nueva Zelanda.