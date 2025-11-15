🔴 En vivo | Colombia vs. Nueva Zelanda: primer examen de la doble jornada de amistosos de los dirigidos por Néstor Lorenzo

El técnico argentino Néstor Lorenzo seguirá usando con Colombia la fórmula que lo ha mantenido a flote, estelarizada por Luis Díaz, que brilla en Europa con el Bayern de Munich, y potenciada por el regreso de los atacantes John Arias y Jorge Carrascal y del portero Camilo Vargas.

6:00 p. m.

La Selección Colombia sale rumbo al estadio

La Selección Colombia jugará este sábado contra Nueva Zelanda en Fort Lauderdale.

¡𝐇𝐨𝐲 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐚 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚!



🆚 🇳🇿 Nueva Zelanda

🗓 Sábado 15 de noviembre

🕞 7:30 p.m. (hora COL)

🏟 Chase Stadium, Fort Lauderdale

🏆 Fecha FIFA

📺 @CanalRCN, APP Canal RCN - @GolCaracol, Ditu#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/L2pjHHNc5T — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 15, 2025

Los cafeteros contarán con miles de sus hinchas en Estados Unidos, donde se medirán frente a Nueva Zelanda el sábado en Fort Lauderdale y luego el martes ante Australia en Harrison, Nueva Jersey.

Para estos encuentros, el entrenador argentino Néstor Lorenzo convocó a una plantilla similar a la que usó durante gran parte de la eliminatoria y la primera tanda de amistosos, en la que Colombia goleó 4-0 a México y empató 0-0 con Canadá.

La lista la encabeza Lucho Díaz, que se ha bañado de elogios por su buen rendimiento desde que llegó en agosto al Bayern de Múnich, líder solitario de la Bundesliga.

Con siete anotaciones, una menos que Lionel Messi, el guajiro fue el segundo máximo goleador de la eliminatoria sudamericana.

Otro símbolo de la tricolor, James Rodríguez, veterano de la selección y que dejó el Club León de México, fue reafirmado en la convocatoria como de costumbre.

Entre las novedades hay varios regresos: los defensas Carlos Cuesta (Vasco da Gama) y Santiago Arias (Bahia) que militan en Brasil, además del portero Camilo Vargas, del Atlas de México, que salió de la última lista por lesión.

En el mediocampo regresan a la tricolor Gustavo Puerta del Racing de Santander español, el volante John Arias del Wolverhampton inglés y Jorge Carrascal, que viene siendo figura con Flamengo de Brasil.

James Rodríguez celebra con Luis Díaz un gol contra Bolivia en las Eliminatorias Conmebol. | Foto: Getty Images

Entre los delanteros destacan los regresos de John Córdoba, del Krasnodar ruso, y Carlos Andrés Gómez, que destaca en el Brasileirão con Vasco da Gama.

Entre las ausencias más llamativas están la de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, del Real Betis, y la de Juan Fernando Quintero, quien no ha podido ayudar a revertir el mal momento de River Plate en Argentina.