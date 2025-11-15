Partido Colombia hoy vs. Nueva Zelanda: inteligencia artificial sentencia contundente marcador

El partido de la Selección Colombia, ante Nueva Zelanda, será este sábado 15 de noviembre a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana). Los canales para verlo, en vivo, serán Caracol y RCN.

La previa se vive con expectativa total en Colombia. Por eso, ya es costumbre que la prensa y los aficionados pregunten a la inteligencia artificial quién ganará y cuál será el marcador definitivo.

Inteligencia artificial sentencia contundente marcador en el partido de Colombia hoy vs. Nueva Zelanda

ChatGPT respondió quién tiene mayores probabilidades de ganar el partido: "Colombia debería ganar con relativa claridad“.

Acto seguido, lanzó un contundente marcador: “3-0”. Luego, explicó: “Colombia llega con una plantilla muy superior en calidad individual, mejores resultados recientes y mayor ritmo competitivo frente a selecciones de nivel alto a comparación de Nueva Zelanda”.

Finalmente, cerró su idea: “Además, Colombia tiene atacantes desequilibrantes como Luis Díaz, Jhon Arias y Borré, capaces de generar varios goles si el partido se inclina temprano”.

Inteligencia artificial deja a Colombia como candidata clara para vencer a Nueva Zelanda en amistoso. | Foto: Getty Images

Con base a la predicción de la inteligencia artificial, sería una nueva goleada a favor de la Tricolor que dirige el argentino Néstor Lorenzo. El combinado nacional viene en racha y quiere seguir así de cara al Mundial 2026.

¿Cuál será la alineación de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda?

Si bien Néstor Lorenzo convocó a un par de nombres no habituales en Selección Colombia, también es cierto que la gran mayoría ya han tenido ruedo en el equipo nacional. Así sea mínimo, pero conocen lo que es vestir la camiseta tricolor.

En ese sentido, los consolidados están: James Rodríguez, Luis Díaz, Camilo Vargas, etc. Pero también aparecen futbolistas como Carlos Andrés Gómez, Gustavo Puerta y Yaser Asprilla. ¿Habrá mezcla o serán los titulares habituales?

Antes del juego contra Nueva Zelanda, Néstor Lorenzo dio un parte de tranquilidad con respecto a Richard Ríos, uno de sus convocados y constante titular en eliminatorias, Copa América y amistosos.

Ríos venía tocado de su club, Benfica, pero estará disponible ante Nueva Zelanda. Así lo reveló Lorenzo en rueda de prensa previa.

“Richard Ríos es verdad que en la última jugada del último partido tuvo un golpe en el tobillo, pero ya está bien. Ha entrenado de buena manera, está disponible”, dijo el argentino, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Néstor Lorenzo planifica el amistoso ante Nueva Zelanda para tratar de encajar la victoria. | Foto: Getty Images