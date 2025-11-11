Último informe de Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: justo antes del amistoso con Nueva Zelanda

En horas de la tarde de este martes, 11 de noviembre de 2025, llegó a Colombia un informe sobre Richard Ríos, volante que se concentra con la Selección en Florida. Él y sus compañeros del elenco cafetero preparan la doble fecha amistosa del mes, siendo Nueva Zelanda el primer rival (15 de noviembre).

Pero parece que Richard podría ser duda para el juego venidero ante Nueva Zelanda, o al menos los detalles de la última práctica así lo dejan ver. Resta esperar qué pasa en las próximas horas al respecto.

Richard Ríos entrenó diferenciado en Selección Colombia

“Hoy (martes) hubo novedad en la práctica de la Selección Colombia. Richard Ríos no fue al campo con el resto de los 16 que estaban disponibles para el técnico Néstor Lorenzo, hizo trabajo diferenciado en el gimnasio”, contó la periodista de Gol Caracol, Marina Granziera.

Richard viene teniendo continuidad en Benfica. Allá lo dirige el entrenador portugués José Mourinho, y el volante cafetero se reporta con buenas actuaciones que constantemente le abren las puertas en el combinado cafetero.

Richard Ríos en el juego entre Benfica y Bayer Leverkusen por Champions. | Foto: Getty Images

Ríos, de 25 años, llegó al fútbol de Portugal en el mercado de verano de este 2025. Dejó atrás su paso por Palmeiras, donde brilló en el Mundial de Clubes y eso le terminó abriendo un lugar en el balompié del viejo continente.

La atención está puesta en que la Selección Colombia comunique oficialmente si Richard Ríos podrá jugar ante Nueva Zelanda. Son horas claves en cuanto al tema.

Más sobre Selección Colombia: Lorenzo va por sus rivales

Tanto Nueva Zelanda como Australia aparecen en el camino de la Selección Colombia como preparación para el Mundial 2026. Parece que Lorenzo quiere probar caras nuevas, y las ya consolidadas, para finiquitar el equipo que irá a Estados Unidos, México y Canadá.

“Cuando yo pongo a un jugador nuevo o que ha jugado poco le debo dar un contexto favorable, con jugadores que vengan jugando, si pongo uno nuevo hasta te cuesta entender si hay un problema”, le dijo Néstor al mismo Gol Caracol.

Néstor Lorenzo quiere sumar los seis puntos contra Nueva Zelanda y Australia. | Foto: Getty Images