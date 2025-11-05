Promesa de Richard Ríos retumba en Portugal: hablan de él tras caída de Benfica en Champions

No para la tempestad para Benfica en Champions League. Este miércoles, 5 de noviembre, el cuadro portugués cayó 1-0 ante Bayer Leverkusen en casa. Fue su cuarta derrota en cuatro partidos disputados.

Richard Ríos jugó los 90′ para Benfica y acabó siendo tendencia en el elenco portugués. Se desempeñó como uno de los destacados en el equipo que dirige Mourinho, a pesar de sumar otra derrota que los deja con pocas opciones en la tabla.

El colombiano no fue ajeno al mal momento que atraviesa con sus compañeros y por eso se tomó los micrófonos para hablar a los hinchas y dejar un veredicto que rápidamente se volvió tendencia en Portugal, pues Benfica es uno de los equipos más populares allí.

Richard Ríos en el juego entre Benfica y Bayer Leverkusen por Champions. | Foto: Getty Images

Richard Ríos lanza promesa y en Portugal o destacan

Luego de la derrota ante Bayer Leverkusen, Ríos lo dejó claro: van a salir de esa situación, tal como él afirma, para poder brillar en el torneo de clubes más importante del mundo.

“En el fútbol, ​​todo es posible. Siempre salimos a ganar, tenemos que pensar en el próximo partido. Estoy seguro de que podremos ganar y salir de esta situación en la Champions League”, recogió A Bola sobre las palabras de Ríos.

El mediocampista de la Tricolor agregó: “Es una sensación de frustración. Hicimos lo que nos pidió el entrenador, pero lamentablemente, en esa jugada cometimos un error y encajamos un gol. Es difícil para nosotros. Deberíamos haber sentenciado el partido. Creamos ocasiones desde el principio, pero no marcamos“.

Así fue el tanto de Patrik Schick con el que Bayer Leverkusen venció a Benfica a domicilio.

Prensa portuguesa habla de Richard Ríos

Como fue uno de los destacados en Benfica, la prensa en Portugal habla de Richard y califican su rendimiento en el terreno de juego. Junto a Otamendi ostentan la calificación más alta, los dos con un seis.

“Excelente pase de 50 metros para aislar a Lukebakio en el minuto 11; un disparo a puerta en el minuto 13, pero directo a las manos de Flekken ; en el minuto 26 desplegó su juego vertical y construyó un hermoso ataque del Benfica . En la segunda mitad sufrió más, pero siempre estuvo entre los mejores de su equipo. En esfuerzo y más”, afirmaron en A Bola sobre Ríos.

José Mourinho espera que su equipo levante cabeza en Champions. | Foto: Getty Images