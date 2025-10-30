Suscribirse

Deportes

No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

Su más reciente actuación le dio un respiro en medio de las múltiples críticas que tuvo por su nivel en Portugal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
30 de octubre de 2025, 4:08 p. m.
Reacción de Richard Ríos tras fallar una opción de gol.
Richard Ríos no termina por convencer y necesitará algo más para asentarse en Benfica. | Foto: AFP

Richard Ríos ha tenido que batallar de más para lograr estabilizarse en Europa, tras su fichaje por Benfica de Portugal.

Aunque arribó como el jugador estrella desde Brasil, sus primeras actuaciones le costaron de más. Las críticas por el alto valor pagado por él se hicieron presentes y ya se le metía presión.

Afortunadamente, José Mourinho le ha blindado al volante de Selección Colombia para que se le faciliten las cosas en suelo luso.

Richard Ríos recibe la confianza absoluta de José Mourinho en Benfica
Richard Ríos recibe la confianza absoluta de José Mourinho en Benfica | Foto: Getty Images

Una muestra reciente de que las cosas van mejor para Ríos se dio durante la más reciente victoria de Copa de la Liga, ante Tondela, a los que los rojos golearon por 3-0.

Una de las asistencias de gol fue obra del mediocampista nacional, quien previo al pase se ‘bailó’ a un defensa, ganándose los elogios de los aficionados.

Fue una muestra de que la confianza de Richard sigue estando en lo alto, y que de cara a lo que resta de la temporada este podría mostrar todo su potencial.

Contexto: ¿Arrepentidos? Richard Ríos: presidente de Benfica fue categórico y no ocultó su opinión por ficharlo

Lunares de su actuación en Portugal

Aunque la acción mencionada causó buenos comentarios, eso no fue suficiente para que la prensa cambiase el concepto que ha creado Ríos.

El portal, Goal Point, puntualizó sobre el papel del colombiano en campo, de quien dijo: “Una noche de “menos es más” dio como resultado la primera acción goleadora”.

Richard Ríos sigue de capa caída en Benfica tras estar con Selección Colombia
Richard Ríos sigue de capa caída en Benfica tras estar con Selección Colombia | Foto: Getty Images

“En su decimoctavo partido con el Benfica llegó la primera acción goleadora del colombiano”, resaltó sobre el pasegol que generó de manera solitaria el exPalmeiras.

Refrendando que ‘Mou’ le cree a Richard, el citado medio sacó a conocer que no estaba previsto que el cafetero tuviese acción. No obstante, la capacidad del volante para crear jugadas fue lo que impulsó al DT a mandarlo al campo.

Contexto: Gesto de Richard Ríos levanta aplausos en Benfica: video revela lo que hizo tras su autogol

“Al final del encuentro, Mourinho confesó que ni siquiera quería utilizarlo, pero dado el rumbo incierto del partido, el centrocampista se la jugó en el minuto 77, justo a tiempo para dar su primera asistencia con el SLB, en una jugada en la que todo el Estádio da Luz ya esperaba lo que aún faltaba: el gol”, revelan.

Al término del análisis del medio mencionado, estos dieron crédito, sin dejarle un recado al jugador sudamericano: “El colombiano hizo poco, pero bien, con solo 1 pérdida de posesión en 11 acciones”.

Ríos genera discusión en la prensa

Para Goal Point, el partido de Ríos estuvo calificado con un 6.2, mientras que para otros aplicativos como 365 Scores, el de Selección Colombia mereció un 7.4.

Adicional a esto, el tener el 100% de efectividad en ítems como pases completados y regates, le hizo que su puntuación se viese elevada.

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 12: Richard Rios of SL Benfica looks on during the Primeira Liga match between SL Benfica and CD Santa Clara at Estadio da Luz on September 12, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Valter Gouveia/Sports Press Photo/Getty Images)
Richard Ríos espera seguir en alza después de una buena actuación en Benfica. | Foto: Getty Images

Por lo que podrían a llegar algunas críticas para Richard es debido a que, en tan solo 14 minutos, se ganó una amonestación de tarjeta amarilla.

Será este un ítem a corregir de cara a la continuidad en con Benfica, que este mismo fin de semana choca ante Vitória Sport Clube y a mitad de la próxima, estará volviendo a la acción de la Champions League contra Bayer Leverkusen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

2. Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

3. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

4. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

5. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Richard RíosBenficaJosé Mourinho

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.