No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

Richard Ríos ha tenido que batallar de más para lograr estabilizarse en Europa, tras su fichaje por Benfica de Portugal.

Aunque arribó como el jugador estrella desde Brasil, sus primeras actuaciones le costaron de más. Las críticas por el alto valor pagado por él se hicieron presentes y ya se le metía presión.

Afortunadamente, José Mourinho le ha blindado al volante de Selección Colombia para que se le faciliten las cosas en suelo luso.

Richard Ríos recibe la confianza absoluta de José Mourinho en Benfica | Foto: Getty Images

Una muestra reciente de que las cosas van mejor para Ríos se dio durante la más reciente victoria de Copa de la Liga, ante Tondela, a los que los rojos golearon por 3-0.

Una de las asistencias de gol fue obra del mediocampista nacional, quien previo al pase se ‘bailó’ a un defensa, ganándose los elogios de los aficionados.

Fue una muestra de que la confianza de Richard sigue estando en lo alto, y que de cara a lo que resta de la temporada este podría mostrar todo su potencial.

Lunares de su actuación en Portugal

Aunque la acción mencionada causó buenos comentarios, eso no fue suficiente para que la prensa cambiase el concepto que ha creado Ríos.

El portal, Goal Point, puntualizó sobre el papel del colombiano en campo, de quien dijo: “Una noche de “menos es más” dio como resultado la primera acción goleadora”.

Richard Ríos sigue de capa caída en Benfica tras estar con Selección Colombia | Foto: Getty Images

“En su decimoctavo partido con el Benfica llegó la primera acción goleadora del colombiano”, resaltó sobre el pasegol que generó de manera solitaria el exPalmeiras.

Refrendando que ‘Mou’ le cree a Richard, el citado medio sacó a conocer que no estaba previsto que el cafetero tuviese acción. No obstante, la capacidad del volante para crear jugadas fue lo que impulsó al DT a mandarlo al campo.

“Al final del encuentro, Mourinho confesó que ni siquiera quería utilizarlo, pero dado el rumbo incierto del partido, el centrocampista se la jugó en el minuto 77, justo a tiempo para dar su primera asistencia con el SLB, en una jugada en la que todo el Estádio da Luz ya esperaba lo que aún faltaba: el gol”, revelan.

Al término del análisis del medio mencionado, estos dieron crédito, sin dejarle un recado al jugador sudamericano: “El colombiano hizo poco, pero bien, con solo 1 pérdida de posesión en 11 acciones”.

Ríos genera discusión en la prensa

Para Goal Point, el partido de Ríos estuvo calificado con un 6.2, mientras que para otros aplicativos como 365 Scores, el de Selección Colombia mereció un 7.4.

Adicional a esto, el tener el 100% de efectividad en ítems como pases completados y regates, le hizo que su puntuación se viese elevada.

Richard Ríos espera seguir en alza después de una buena actuación en Benfica. | Foto: Getty Images

Por lo que podrían a llegar algunas críticas para Richard es debido a que, en tan solo 14 minutos, se ganó una amonestación de tarjeta amarilla.