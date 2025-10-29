Richard Ríos hizo jugada de fantasía en Portugal: acabó en gol de Benfica y fascinó en Europa

José Mourinho, entrenador de Benfica, decidió que Richard Ríos arrancara en el banco de suplentes este miércoles, 29 de octubre, en el partido ante Tondela por los cuartos de final de la Copa de la Liga en Portugal.

Sin embargo, a los 77′, cuando ya Benfica ganaba por 1-0 gracias a un tanto de penal de Otamendi, Mourinho le dio ingreso a Ríos buscando solidez en el mediocampo. ¿Cómo respondió el colombiano? Con una asistencia de fantasía que no solo descrestó en Portugal, sino en Europa.

La jugada de fantasía de Richard Ríos en el Benfica vs. Tondela

Le bastaron solo seis minutos a Richard Ríos en el campo para hacer de las suyas. A los 83′ se metió al área, enganchó dos veces al defensor João Ricardo da Silva, lo dejó en el piso, dio una asistencia a Dodi Lukébakio y este último anotó el gol.

Se trató del tanto de la tranquilidad para Benfica, que después volvería a anotar gracias a Vangelis Pavlidis (90+5′). Así, las águilas ganaron con un contundente 3-0 y se impusieron en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal.

Eso sí, Richard no se marchó limpio del terreno de juego. Sobre los 86′, cuando ya había dejado su magia en la cancha, se ganó una tarjeta amarilla que lo obligó a jugar con precaución los últimos minutos del compromiso.

Ahora, Richard y sus compañeros de Benfica se preparan para visitar al Vitória Sport Clube, el sábado primero de noviembre, por la fecha 10 de la Primeira Liga de Portugal. Será un duelo clave en las aspiraciones de las águilas por buscar la cima de la tabla, misma que ocupa Porto.

Ríos se sigue consolidando como una pieza importante en el esquema de Mourinho, ya sea de titular o de suplente. Su fichaje, en el último mercado de pases (verano) fue uno de los más sonados en el Benfica portugués.

Datos generales del Benfica vs. Tondela por Copa de la Liga de Portugal

Marcador final: Benfica 3-0 Tondela

Benfica 3-0 Tondela Fecha: 29 de octubre de 2025 (cuartos de final - Copa de la Liga)

29 de octubre de 2025 (cuartos de final - Copa de la Liga) Estadio: Estádio da Luz

Estádio da Luz Alineaciones:

Benfica: Samuel Soares; Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea, Dodi Lukébakio, Heorhiy Sudakov (Richard Ríos - 77′), Andreas Schjelderup; Franjo Ivanovic. DT: José Mourinho.