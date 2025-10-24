Suscribirse

José Mourinho no se aguantó más: tomó decisión ante el mal momento de Richard Ríos

Benfica no levanta cabeza en la Champions League y una de las razones es el bajón del volante colombiano.

24 de octubre de 2025, 12:26 p. m.
NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - OCTOBER 21: Richard Rios of SL Benfica looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Newcastle United FC and SL Benfica at St James' Park on October 21, 2025 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Molly Darlington/Copa/Getty Images)
Richard Ríos, volante colombiano de Benfica | Foto: Getty Images

Richard Ríos es uno de los grandes señalados por la crisis que atraviesa el Benfica en la Champions League. El conjunto portugués ha perdido sus tres partidos y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones.

Los hinchas han perdido la paciencia y lanzan fuertes críticas contra el plantel de jugadores, entre ellos el propio Richard, que llegó hace unos meses procedente de Palmeiras.

En Benfica esperan mucho más del volante antioqueño, que les costó unos 30 millones de euros contando bonificaciones.

De hecho, Richard Ríos es uno de los fichajes más caros en la historia del club y de ahí que le estén exigiendo más que al resto de futbolistas que están bajo las órdenes de José Mourinho.

Contexto: Esto dijo Vincent Kompany sobre el nivel de Luis Díaz: sus palabras duelen en Liverpool

Mou toma medidas

De acuerdo al periodista Bruno Andrade, Mourinho ha tomado medidas sobre la situación del colombiano y trabajará específicamente en su situación para sacarle provecho a las condiciones que demostró con la camiseta de Palmeiras y la Selección Colombia.

El estratega portugués se acercó a Richard y está trabajando en el aspecto mental, además de los trabajos físicos a los que somete a todo el plantel.

A pesar de las críticas, Ríos sigue siendo titular en el mediocampo de Benfica y eso habla de la confianza que le tiene Mourinho junto a su cuerpo técnico.

Pero quieren que de un salto de calidad y por eso habrá un plan específico sobre su situación.

Luego de la derrota contra Newcastle (3-0), Mou dio su veredicto sobre la derrota y las debilidades de Benfica en la presente temporada.

“Nos falta capacidad física, y no me malinterpreten, porque no se trata de que el equipo sea físicamente débil o que lo haya sido físicamente en el pasado; es simplemente una cuestión de características“, explicó el experimentado técnico de 62 años.

Benfica manager Jose Mourinho looks on ahead of the UEFA Champions League match between Benfica and Newcastle, in Newcastle-upon-Tyne, England, Tuesday Oct. 21, 2025. (Mike Egerton/PA via AP)
José Mourinho, técnico del SL Benfica | Foto: AP

A Mourinho lo intentaron llevar al campo de los casos puntuales, pero prefirió guardarse ese análisis. “Para mí, hablar de la plantilla en sus detalles es difícil. Prefiero ser coherente con lo que dije cuando jugué contra el Benfica . Honestamente, también lo dije para intentar desviar algo de responsabilidad de mi equipo en ese momento y colocar la responsabilidad como equipo de la Liga de Campeones, como un equipo más poderoso, en el Benfica”, declaró.

Contexto: Tortuosa vuelta de Richard Ríos a Europa: sufrió de más tras estar con Selección Colombia

El portugués no conformó la plantilla y eso le está jugando en contra. “No tiene nada que ver con eso, pero somos entrenadores diferentes. Y creo que para este tipo de partido de Champions contra equipos muy potentes, donde tenemos que estar muy organizados y bien posicionados en el campo, necesitamos jugadores que marquen la diferencia en el último tercio del campo, que salgan de un bloque inferior para situaciones de contraataque”, completó.

