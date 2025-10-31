Richard Ríos generó reacción de José Mourinho: su actuar en Benfica no pasó por alto

Un primer buen partido tuvo Richard Ríos en Benfica luego de que no se le viera cómodo durante los primeros meses en Portugal.

Para el colombiano fue en el transcurso del duelo de Copa, ante Tondela, que se encontró con lo mejor de su repertorio y ayudó con una asistencia magistral.

Ese momento era esperado por el mismo jugador, pero también por su entrenador, el luso, José Mourinho.

Richard Ríos recibe la confianza absoluta de José Mourinho en Benfica | Foto: Getty Images

Dicho técnico, que arribó después de la llegada del colombiano, le había tenido gran paciencia a Ríos para que se acomodase lo mejor posible en la dinámica de los de Lisboa.

Ante múltiples críticas que surgieron contra el colombiano por no estar acorde el nivel, con la inversión del club, Mou le hizo frente en varias ruedas de prensa.

En la atención a medios más reciente ante la prensa luego de la victoria mencionada, The Special One se pronunció al ver que los lisboetas empiezan a cambiar el concepto de Ríos.

“Creo que es agradable para los jugadores, ellos necesitan sentir esa sensación, la gente sabe de que jugaron un buen partido”, decía de entrada.

Y luego esto, fue que puntualizó sobre la jugada de gol que protagonizó el colombiano: “Richard Ríos entró bien, esa empatía no egoísta, es nuestro objetivo”.

Adicionalmente, para Mou estuvo bien que el cafetero pudiese soltar toda esa presión que acarreaba con los hinchas de Benfica.

“Es demasiado satisfactorio para un jugador llegar a una Liga nueva y ser importante en el partido, que bien que Richard celebre en el estadio, para recibir el calor de la gente”, agregó.

Se elevan los números de Ríos

De acuerdo con Goal Point, el desempeño de Richard Ríos fue valorado con una calificación de 6.2, mientras que en otras plataformas como 365 Scores, el jugador de la Selección Colombia alcanzó un 7.4.

Su 100% de efectividad en aspectos como pases completados y regates exitosos contribuyó a que su nota final fuera más alta.

Richard Ríos, volante colombiano de Benfica | Foto: Getty Images

Sin embargo, Ríos también recibió algunas críticas, ya que en apenas 14 minutos de juego fue amonestado con tarjeta amarilla, un aspecto que deberá corregir para consolidar su continuidad en el Benfica.

El equipo portugués se enfrentará este fin de semana al Vitória Sport Clube, y a mitad de la próxima semana volverá a la acción en la Champions League ante el Bayer Leverkusen.

Mejora inmediata para no perder cupo al Mundial

Hasta antes de irse a Europa, Ríos era uno de los hombres más fijos para el proceso de Selección Colombia en cabeza de Néstor Lorenzo.

Su bajón de nivel recién llegó a Portugal, también lo sintió en la Tricolor donde no fue el indiscutido titular de los últimos amistosos del mes de octubre.

Ante México quien tomó su lugar fue Kevin Castaño, quien estuvo junto a Jefferson Lerma en la zona medular.

A los días, frente a Canadá, el de Vegachí volvió a salir entre los once iniciales, pero se le vio impreciso en el empate 0-0.