Operan a jugador de Selección Colombia en plena convocatoria: club dio razón y confirmó su estado

Por estos días, la Selección Colombia de Mayores vuelve a estar en auge, debido a que en los próximos días jugará dos amistosos más de su preparación hacia el Mundial 2026.

Los rivales a los que se medirá son Australia y Nueva Zelanda; ambos en partidos que se estará llevando a cabo en Estados Unidos.

Desde la salida de la convocatoria durante el pasado viernes, ya se calientan motores para lo que serían los últimos partidos del año.

Selección Colombia calienta motores para los amistosos FIFA de noviembre. | Foto: Getty Images

En ese listado hubo múltiples cambios por parte de Néstor Lorenzo. A varios que llamó ante México y Canadá, esta vez los borró.

La razón de la salida de algunos fue netamente técnica, mientras otros tuvieron justificación por algún compromiso con sus respectivos clubes.

Uno que no apareció en el listado fue Juan Camilo Hernández, quien se mantuvo en el Real Betis, de LaLiga de España.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández alcanzó la línea de los cinco goles en España. | Foto: Getty Images

De este se había mencionado que pasaría por el quirófano, justo en medio de la convocatoria, para hacerse una intervención en su nariz.

Al respecto de esto, el cuadro español se refirió en las últimas horas y dio a conocer el procedimiento por el que pasó el ‘Cucho’, así como su estado de salud, postoperación.

‘Cucho’ Hernández se sometió en el día de ayer en Hospital Viamed Santa Angela de la Cruz a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria nasal", explicó el cuadro de Sevilla.

Posterior a esto, también dieron a conocer cómo se encontraba el jugador en medio de su recuperación: “El jugador es dado de alta y mantiene reposo domiciliario”.

“Su reincorporación dependerá de su evolución”, completaron adelantando algo del futuro cercano para Hernández.

Último llamado a Selección Colombia

Hernández hizo parte del grupo de convocados que tuvo Colombia ante Canadá para los juegos de la pasada doble fecha FIFA.

En el compromiso ante los norteamericanos jugó 59 minutos, después de haber sido el titular del ataque por elección de Néstor Lorenzo.

Dicho partido fue bastante discreto para ‘Cucho’, quien recibió críticas de la prensa deportiva y exjugadores como Faustino Asprilla.

Según el ‘Tino’, ante una nueva oportunidad con todas las garantías para hacerlo bien, tampoco brilló: “Le dijeron, ‘tenga, juegue de 9′ y no hizo un tiro al arco”.

“Puede que no haya hecho un tiro al arco, que haya jugado mal,¿pero que entre a trotar a la par de James?, eso no se lo perdono”, le recriminó fuertemente.

Para el cierre del año, este no tendrá oportunidad de defenderse de estos señalamientos, y habrá que esperar a ver si tiene una nueva citación en 2026.

En estado de gracia en España

De Juan Camilo en Colombia siempre se ha esperado que haga lo mismo que hace a nivel de clubes. En la gran mayoría es goleador y un peligro para las defensas rivales.

¡GOOOOL DE BETIS!



Sin embargo, al ponerse la Tricolor su poderío merma de manera sustancial.