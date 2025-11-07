Suscribirse

Barrida de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia: escobazo devolvió varios

Más de cinco cambios tuvo la citación con respecto a la que se había hecho hace un mes para enfrentar a México y Canadá.

Redacción Deportes
7 de noviembre de 2025, 4:48 p. m.
Juan Fernando Quintero es una de las grandes ausencias de Colombia en la convocatoria de noviembre.
Destierro provisional de Selección Colombia para Juan Fernando Quintero y Kevin Mier, quienes en esta oportunidad no fueron citados por Néstor Lorenzo para los amistosos de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia.

Estos dos habituales encabezan la lista de borrados que tuvo la última convocatoria de la Tricolor publicada por la Federación Colombiana de Fútbol.

Colombia Bolivia
En ese listado de jugadores que fueron tenidos en cuenta en octubre pasado, pero ahora no, también están Willer Ditta, Andrés Felipe Román, Jáminton Campaz, Kevin Serna y Juan Camilo Hernández.

Algunos de estos se ausentan por razones netamente técnicas, pues la idea de Lorenzo es irlos rotando para que se pueda elegir quién se queda con el lugar para el Mundial 2026.

Sin embargo, de dos casos puntuales se pudo conocer las razones por las que no fueron llamados. Se hace referencia a JuanFer Quintero y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Del primero hay que decir que este no fue requerido por la selección, luego de conocerse de una solicitud de River Plate para no llamarlo esta vez.

El cuadro argentino parece necesitar al volante para una fase importante del torneo local, por lo cual, se habría dirigido a Colombia para que no se lo llevasen.

En lo que respecta al ‘Cucho’ Hernández, Real Betis, su club, le tendría programada una cirugía ambulatoria para este periodo sin actividad en Europa.

Selección Colombia entrando a disputar el amistoso vs. Canadá
Aclarados los motivos de las ausencias más marcadas en Colombia, también vale la pena destacar que la salida de unos permitió el regreso de otros.

Los casos de mayor relevancia sin duda alguna son los de Camilo Vargas, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

Otros que han hecho parte del proceso desde tiempo atrás son Yerry Mina, Carlos Cuesta, Santiago Arias, Jorge Carrascal y Gustavo Puerta, quienes fueron repatriados al combinado nacional.

Se espera que tras la confirmación de la lista en los próximos días empiece la concentración en Estados Unidos. La FCF informa que la misma comience el próximo sábado, 8 de noviembre, en Fort Lauderdale (Florida).

Citados de Selección Colombia para los amistosos Fifa de noviembre

Porteros:

Camilo Vargas (Atlas FC, MEX) - David Ospina (Atlético Nacional, COL) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensores

Álvaro Angulo (Pumas, MEX) - Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG) - Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR) - Jhon Lucumí (Bologna, ITA) - Johan Mojica (RCD Mallorca, ESP) - Santiago Arias (EC Bahía, BRA) - Yerry Mina (Cagliari, ITA) y Carlos Cuesta (Vasco da Gama, BRA).

Mediocampistas

Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP) - James Rodríguez (Club León, MEX) - Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG) - Jorge Carrascal (Flamengo, BRA) - Juan Camilo Portilla (CA Talleres, ARG) - Kevin Castaño (River Plate, ARG) - Richard Ríos (SL Benfica, POR)

Delanteros

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, BRA) - Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers, ENG) - Jhon Córdoba (FC Krasnodar, RUS) - Johan Carbonero (Internacional SC, BRA) - Luis Díaz (FC Bayern Múnich, GER) - Luis Suárez (Sporting CP, POR) - Rafael Santos Borré (Internacional SC, BRA) - Yáser Asprilla (Girona FC, ESP)

