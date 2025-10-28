Pidiendo pista para su vuelta a Selección Colombia está el experimentado, Juan Guillermo Cuadrado, quien recientemente le marcó al AC Milan, en la Serie A.

Su anotación le dio alas a Pisa, quien buscaba dar el batacazo en San Siro. Al término del juego el modesto club le sacó un empate al poderoso del Calcio por 2-2.

Aunque no haya sido el resultado que grupalmente buscaba Cuadrado, este ha recibido una noticia posterior el juego que lo deja muy bien parado.

Juan Guillermo Cuadrado celebra su gol ante AC Milan, en la Serie A de Italia | Foto: Getty Images

Se trata de su inclusión al once ideal de la fecha 8, en el que también está el zaguero cafetero, Jhon Jáner Lucumí.

Para el del Pisa es sumamente valioso que la liga italiana lo incluya allí, pues lanza un mensaje justo a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia para ser llamado de nuevo rumbo al Mundial 2026.

Desde hace tiempo el nacido en Necoclí viene demostrando con fútbol que su edad no es impedimento para vestir los colores de la Tricolor.

En un equipo plagado de figuras tras la reciente jornada de la liga italiana, se ve el nombre de los dos colombianos en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Once ideal de la Serie A con dos colombianos, tras la fecha 8:

Elia Caprile (Cagliari); Rafik Belghali (Hellas Verona), Guillermo Maripan (Turín), Jhon Lucumi (Bologna), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa); André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Arthur Atta (Udinese), Scott McTominay (Napoli); Gustav Isaksen (Lazio), Giovane Santana (Hellas Verona) y Nicolò Cambiaghi (Bologna).

Demostración ante los grandes

A pesar de no ser un titular indiscutido en Pisa, Cuadrado cuando entra demuestra que su nivel de élite permanece activado.

En el choque liguero frente al Milan solo jugó 45 minutos, pero estos le fueron suficientes para anotar un gol y salir con una calificación alta de 7.2 puntos.

Juan Guillermo Cuadrado marcó ante Milan su primer gol de la temporada en Italia. | Foto: Getty Images

Tuvo una efectividad alta del 76% de los pases completados, regateó el 67% de las veces de manera acertada, y tocó el balón en 41 ocasiones.

A lo largo de la presente campaña en el Calcio ha tenido acción en siete de lo ocho juegos. En su gran mayoría ha sido suplente, pero es un cambio casi fijo del entrenador, Alberto Gilardino.

Objetivo: ir al Mundial 2026

A principios de agosto pasado cuando su fichaje por Pisa se confirmó, Cuadrado habló con La Gazzetta dello Sport, a la que confesó por qué de su decisión de mantenerse en Italia.

Este sin rodeos indicó cuáles eran sus metas trazadas para la campaña: “Tengo dos objetivos: la permanencia y ser convocado para el Mundial”.

Néstor Lorenzo y Juan Guillermo Cuadrado en Selección Colombia | Foto: AFP

Adicional a esto, preponderó que a pesar de sus 37 años se sentía capacitado para seguir siendo parte de proyectos importantes.

“Mucho, independientemente de los minutos jugados: centros, regates, asistencias. Siento mucha fuerza”, agregó.

Juan Guillermo viene realizando el trabajo en su club, ya es cuestión de Lorenzo si es de su gusto repatriar a un emblema que dio mucho a la Selección en años pasados.