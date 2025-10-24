El histórico jugador de la Selección Colombia Juan Guillermo Cuadrado puso el gol del empate en el partido correspondiente a la octava jornada de la Serie A, que enfrentó al AC Milán frente al Pisa la tarde de este viernes 24 de octubre.

Con un potente remate de pierna derecha desde el punto penal, el lateral y extremo cafetero marcó el 1 a 1 en el marcador, venciendo al portero titular de la selección de Francia, Mike Maignan. Con este tanto, Cuadrado llega a su primer gol de la temporada.

LA CALIDAD INTACTA DEL COLOMBIANO: Juan Guillermo Cuadrado la cruzó con fuerza y firmó el 1-1 entre Pisa y Milan.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/K2CmbPQSMI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

El exjugador de Independiente Medellín alcanzó con este tanto las 56 anotaciones en la Serie A, extendiendo su legado como uno de los futbolistas colombianos con mejor carrera en el viejo continente. Italia ha sido el país donde mejor se adaptó, especialmente durante su paso más recordado en la Juventus de Turín, equipo con el que disputó más de 300 partidos y se convirtió en el primer colombiano en jugar una final de Champions League.

Aquella definición fue en la edición 2016-17, donde la Vecchia Signora cayó frente al Real Madrid. Cuadrado salió expulsado tras un altercado con el defensa central del conjunto blanco, Sergio Ramos.

Actualmente, el equipo del ‘Panita’ se encuentra en la casilla número 17 del Calcio, de momento evitando las posiciones de descenso, al estar por encima de escuadras como Hellas Verona, Fiorentina y Genoa. Sin embargo, los tres equipos aún deben disputar sus respectivos encuentros por la octava jornada de la liga, por lo que podría haber movimientos en la parte baja de la tabla.

Por su parte, su rival de esta tarde, el AC Milán, con el empate de esta tarde se mantiene como el líder actual de la Serie A con 17 puntos de 24 posibles. Le siguen tres equipos con 15 unidades: su máximo rival, el Inter de Milán, junto al Napoli y la Roma.

El cafetero no viste la camiseta de la Selección Colombia desde el 8 de septiembre de 2023, en la victoria 1 a 0 frente a Venezuela. En aquel encuentro jugó 45 minutos y portó el brazalete de capitán. Desde entonces, no ha formado parte de ninguna convocatoria, por lo que su regreso al combinado nacional, a pocos meses del Mundial, parece incierto.