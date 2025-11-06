Deportes
Ni Luis Díaz, ni James Rodríguez: ‘The Best’ nominó a este par de colombianos y nadie lo esperaba
Se trata de otros dos jugadores colombianos que también integran la Selección, pero que su presencia en los premios ‘The Best’ no estaba en los planes a simple vista.
Sorpresa total en Colombia tras la publicación de Fifa en la tarde de este jueves, 6 de noviembre, donde dio a conocer a los nominados al mejor 11 en los venideros premios The Best. En las opciones aparecen dos cafeteros que juegan en la Tricolor.
Se trata del portero Kevin Mier, al servicio de Cruz Azul, y del atacante Jhon Arias que viste los colores del Wolverhampton. Los desempeños en sus equipos, a lo largo del año, les dan pie para estar en esta prestigiosa posición.
“El Premio The Best al once masculino de la Fifa reconocerá a los mejores jugadores del mundo en su posición, y los aficionados ya pueden elegir su equipo ideal entre un grupo estelar de nominados”, arranca afirmando Fifa en su web oficial.
Luego, explican: “Podrán elegir a partir de una lista de 88 jugadores nominados, 22 guardametas, defensores, mediocampistas y delanteros, para alinearlos en una de las varias formaciones tácticas disponibles para construir su equipo”.
Y sentencian: “Los jugadores resultaron nominados a partir de su desempeño entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, y se pide a los votantes que también basen sus selecciones en este periodo de clasificación”.
Kevin Mier, actualmente, es portero crucial en Cruz Azul y con ese equipo se acostumbró a pelear finales en las competencias mexicanas. De a poco se ha instaurado como una de las opciones en el arco para Néstor Lorenzo.
En cuanto a Jhon Arias, no vive su mejor presente con Wolverhampton. Allí llegó en el último mercado de verano, como el fichaje estelar desde Fluminense, pero no ha tenido continuidad y su club marcha colero de la Premier. Sin embargo, los desempeños que tuvo entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025 le dan pie para poder integrar el mejor equipo de la temporada.
No la tendrán fácil. Jhon Arias compite con volantes como Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Kimmich, Palmer, Pedri, Vitinha y otro par más de amplio reconocimiento en el mundo fútbol.
En cuanto a Mier y los competidores que tiene en el listado, destacan Becker, Sommer, Never, Oblack y más.
Otros datos sobre los premios The Best
Nominados a mejor jugador
- Dembélé
- Hakimi
- Kane
- Mbappé
- Mendes
- Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Salah
- Vitinha
- Yamal
⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025
Nominados al mejor entrenador
- Aguirre
- Arteta
- Enrique
- Flick
- Maresca
- Martínez
- Slot
Nominadas a mejor jugadora
- Baltimore
- Björn
- Bonmatí
- Bronze
- Caldentey
- Chawinga
- Diani
- Dumornay
- Guijarro
- Heaps
- James
- Kelly
- Pajor
- Pina
- Putellas
- Russo
- Williamson