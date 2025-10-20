A Kevin Mier lo borran en Cruz Azul: razón dada por su DT sería más grave de lo esperado

Kevin Mier es un jugador que de manera constante lo acompañan las críticas. Su rendimiento en ocasiones no es el mejor y ahora estaría en el ojo del huracán por algo extradeportivo.

Al parecer, y según lo reportado por la prensa de México, donde milita con Cruz Azul, el golero y su compañero Willer Ditta no estuvieron en el último juego de Liga MX por una situación en particular.

Kevin Mier fue suplente en el más reciente juego de Cruz Azul. | Foto: MLS via Getty Images

El periodista Juan Carlos Zúñiga informó: “lo de Kevin Mier y Ditta es muy sencillo. Los angelitos algo hicieron después del juego del martes por la noche”, empezó su versión de los supuestos hechos.

“Perdieron el vuelo que salía en la mañana del miércoles a México”, dijo del error que estos habrían cometido tras estar en Selección Colombia.

“Debían reportarse por la tarde y los señores llegaron hasta el jueves”, sumó sobre la tardanza que tuvieron el par de cafeteros a la disciplina ‘cementera’.

Por otra parte, el comunicador en mención apuntó a los castigos que les serían impuestos; uno de tema deportivo y otro más relacionado con dinero.

“Es decir, y como dijo Larcamón, no entrenaron ni miércoles, ni jueves y vámonos a la banca, el club además les pondrá una multa económica”, cierra diciendo.

Club los blinda y DT lo blinda

Si bien eso fue lo que se dijo entre la prensa deportiva mexicana. El entrenador, Nicolás Larcamón contrastó esto en la rueda de prensa tras el juego con Club América.

Desde un primer momento el jefe de Mier y Ditta les blindó de cualquier rumor en su contra.

“Que quede claro, no es una medida disciplinaria, sino simplemente que dos jugadores que no están en dos de los tres entrenamientos que tenemos de cara a la preparación“, aseveró.

"SE PERDIERON 2 DE LOS 3 ENTRENAMIENTOS" 🗣️⚽🇨🇴



Nicolás Larcamón revela las razones por las que Willer Ditta y Kevin Mier no comenzaron el partido ante América, dando un duro golpe sobre la mesa para demostrar que lo colectivo va antes que lo individual pic.twitter.com/hqAuh8PaTM — Claro Sports (@ClaroSports) October 19, 2025

“Si un jugador que no hace presencia ni siquiera en los entrenamientos, yo lo tomo en consideración, en definitiva, relativizo lo relevante de preparar un partido”, sumó a las razones que tuvo para no tenerlos en cuenta.

Sobre si al interior de Cruz Azul vieron gravedad en este hecho, o creen que dé para un castigo más fuerte, el entrenador fue certero.

“Cometieron un error que nos puede pasar a cualquiera, que es perder un avión en una semana que ya está. No hay ni una medida disciplinaria”, apuntó.

En defensa de los cafeteros, Larcamón salió al paso a la prensa así: “Tanto Kevin como Willer son 2 jugadores que no están hace 10 días en el club, llevan un tiempo bien prolongado y no tienen episodios de este tipo”.

“Confío totalmente en la totalidad de mis jugadores y estoy también en apoyo total, más allá del error que cometieron Kevin y Willer”, acabó sus contundentes palabras.

Aunque el entrenador haya dejado todo en claro, otras informaciones desde México señalaban que Álvaro Ángulo (Pumas) -quien también estuvo con Selección Colombia- no tuvo estos retrasos en los vuelos.