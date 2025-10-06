Yerry Mina no asistirá a los amistosos de la Selección Colombia en Estados Unidos, luego de lesionarse en el partido de Udinese vs. Cagliari en la Serie A.

El cuerpo técnico de la Tricolor realizó un cambio de última hora en la lista de convocados, sumando a otro defensor central desde la Liga MX.

“En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia", informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un comunicado oficial.

Esta es la tercera citación que recibe Ditta bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. En octubre del año pasado fue titular ante Bolivia en El Alto y en junio de 2025 apareció como suplente en el empate frente a Perú en Barranquilla.

La desconvocatoria de Yerry Mina

En el comunicado oficial también explicaron las razones por las que Yerry Mina no viajará a Texas y se quedará en Cagliari a disposición del club.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores comunica que el jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha FIFA de octubre”, indicó la FCF.

Mina seguirá en el proceso y espera volver a la convocatoria en el mes de noviembre para enfrentar a Nueva Zelanda y Nigeria, últimos dos partidos de Colombia en el 2025.

“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yerry una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional”, completó la notificación.

Aunque la Tricolor no reveló la lesión de Mina, su técnico Fabio Pisacane ya había dado detalles al respecto: “El uso de Mina es mi responsabilidad; tomar decisiones forma parte de mi trabajo.Salió del campo con un problema en la pantorrilla”, informó.

Con la baja de Yerry Mina, las alternativas para la zaga central de la Selección Colombia son Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Yerson Mosquera y Willer Ditta.

El de Guachené (Cauca) se suma a las bajas sensibles de la Tricolor para esta gira por Estados Unidos. En la lista de ausencias se encuentran Juan David Cabal (lesión), Jhon Jader Durán (lesión), Nelson Deossa (lesión), Camilo Vargas (decisión técnica), Jhon Arias (decisión técnica) y Jhon Córdoba (decisión técnica), entre otros.

Convocatoria oficial - Selección Colombia

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero y David Ospina.

Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Andrés Felipe Román, Willer Ditta, Dávinson Sánchez y Johan Mojica.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Yaser Asprilla, James Rodríguez, Richard Ríos, Kevin Serna, Jefferson Lerma, Jáminton Campaz, Juan Fernando Quintero y Juan Camilo Portilla.