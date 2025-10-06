Suscribirse

Deportes

Nuevo convocado en la Selección Colombia: comunicado oficial sobre el reemplazo de Yerry Mina

Cambio de planes en la defensa de la Tricolor, luego de lo sucedido en el partido de Udinese vs. Cagliari por la Serie A.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 4:21 p. m.
En los partidos cuando uno convoca jugadores uno imagina su rol en el campo y su relación con los compañeros, las conexiones dentro del campo y a veces es bueno probarlos, vamos a tomar con toda la seriedad este partido, tal vez haya algún cambio y sabemos que todos están dispuestos y son potenciales titulares, no va a cambiar el esquema ni la pretensión del equipo
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images via AFP

Yerry Mina no asistirá a los amistosos de la Selección Colombia en Estados Unidos, luego de lesionarse en el partido de Udinese vs. Cagliari en la Serie A.

El cuerpo técnico de la Tricolor realizó un cambio de última hora en la lista de convocados, sumando a otro defensor central desde la Liga MX.

“En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia", informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en un comunicado oficial.

Esta es la tercera citación que recibe Ditta bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. En octubre del año pasado fue titular ante Bolivia en El Alto y en junio de 2025 apareció como suplente en el empate frente a Perú en Barranquilla.

Willer Ditta estuvo envuelto en rumores que lo vinculaban con una posible nacionalización como mexicano para ser jugador de ese país. No obstante, afirmó que su objetivo es vestir la 'tricolor' de Colombia
Willer Ditta, nuevo convocado en la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

La desconvocatoria de Yerry Mina

En el comunicado oficial también explicaron las razones por las que Yerry Mina no viajará a Texas y se quedará en Cagliari a disposición del club.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores comunica que el jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha FIFA de octubre”, indicó la FCF.

Contexto: Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

Mina seguirá en el proceso y espera volver a la convocatoria en el mes de noviembre para enfrentar a Nueva Zelanda y Nigeria, últimos dos partidos de Colombia en el 2025.

“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yerry una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional”, completó la notificación.

Aunque la Tricolor no reveló la lesión de Mina, su técnico Fabio Pisacane ya había dado detalles al respecto: “El uso de Mina es mi responsabilidad; tomar decisiones forma parte de mi trabajo.Salió del campo con un problema en la pantorrilla”, informó.

Con la baja de Yerry Mina, las alternativas para la zaga central de la Selección Colombia son Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Yerson Mosquera y Willer Ditta.

El de Guachené (Cauca) se suma a las bajas sensibles de la Tricolor para esta gira por Estados Unidos. En la lista de ausencias se encuentran Juan David Cabal (lesión), Jhon Jader Durán (lesión), Nelson Deossa (lesión), Camilo Vargas (decisión técnica), Jhon Arias (decisión técnica) y Jhon Córdoba (decisión técnica), entre otros.

Contexto: Se conoció el color de la segunda camiseta de la Selección Colombia para el Mundial: no es negra

Convocatoria oficial - Selección Colombia

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero y David Ospina.

Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Andrés Felipe Román, Willer Ditta, Dávinson Sánchez y Johan Mojica.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Yaser Asprilla, James Rodríguez, Richard Ríos, Kevin Serna, Jefferson Lerma, Jáminton Campaz, Juan Fernando Quintero y Juan Camilo Portilla.

Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Juan Camilo Hernández, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Sofía González, miembro de la JAC de San Antonio en Jamundí, contó detalles de su secuestro y aclaró las causas del plagio

2. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

3. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

4. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

5. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Willer DittaYerry MinaSelección ColombiaNestor Lorenzo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.