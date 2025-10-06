Se conoció el parte médico oficial de Yerry Mina: decisión inminente en Selección Colombia

Yerry Mina está prácticamente descartado para asistir a la convocatoria de la Selección Colombia. El defensor caucano salió lesionado en el partido de Udinese vs. Cagliari y su técnico confirmó que tiene molestias musculares.

Mina estuvo en duda hasta último momento, sin embargo, Fabio Pisacane decidió alinearlo como titular ante la necesidad de resultado.

El colombiano arrancó el partido sin evidencia de alguna molestia, pero al minuto 17 se tiró al suelo y pidió el ingreso de los médicos.

Tras una conversación con el personal, Yerry pidió el cambio y salió por su propia cuenta con evidente molestia por lo sucedido.

ATENCIÓN A ESTA IMAGEN: por molestias, Yerry Mina debió ser sustituido a los 20 minutos del empate 1-1 entre Udinese y Cagliari por la fecha 6 de la #SerieAxESPN



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Zill9oRWaE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Parte médico de Cagliari

En rueda de prensa le preguntaron a Pisacane sobre la situación de Yerry Mina y confirmó el estado de la lesión sufrida en la visita a Udinese.

“El uso de Mina es mi responsabilidad; tomar decisiones forma parte de mi trabajo. Salió del campo con un problema en la pantorrilla”, informó el DT.

En la prensa italiana afirman que Yerry Mina se someterá a exámenes médicos este lunes y allí determinará el tiempo de recuperación. Lo cierto es que todo pinta a unas semanas de baja, por lo menos durante todo el parón internacional.

“No estaba al 100%, pero decidí usarlo desde el principio. Hoy, la atención se centra en las ocasiones que le concedimos al Udinese por errores graves, algo en lo que definitivamente debemos trabajar”, agregó Pisacane.

De esta manera, Yerry se une a la lista de lesionados de la Selección Colombia junto a Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Nelson Deossa y Jhon Jáder Durán.

En esta convocatoria también hubo otras bajas por decisión técnica como Camilo Vargas, Jhon Arias, Dayro Moreno y Jhon Córdoba, entre otros.

La Selección Colombia ya pidió información a Cagliari sobre el tiempo de baja de Yerry Mina. En caso de ser lo que apuntan los medios italianos, Lorenzo tendría que convocar a otro defensor con buen estado de forma y que además cuente con la documentación para entrar a Estados Unidos.

Yerry Mina celebrando su gol contra Venezuela. | Foto: AP

¿Qué opciones tiene Lorenzo?

En la bajara de candidatos hay varios nombres interesantes como Willer Ditta, que hizo parte del proceso mundialista, y William Tesillo, al que vienen pidiendo varias voces reconocidas en el fútbol colombiano como René Higuita y Carlos Antonio Vélez.

Todo apunta a una dupla de centrales liderada por Dávinson Sánchez. Su habitual compañero en la zaga es Jhon Janer Lucumí, pero está disponible la alternativa de Yerson Mosquera.

Los jugadores convocados ya han empezado a llegar a Texas, sitio elegido por el cuerpo técnico para realizar la concentración durante la semana.