Suscribirse

Deportes

Se conoció el parte médico oficial de Yerry Mina: decisión inminente en Selección Colombia

El defensor colombiano salió lesionado a los 20 minutos del partido entre Cagliari y Udinese por la Serie A.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 3:35 p. m.
Yerry Mina salió lesionado en el último partido del Cagliari
Yerry Mina salió lesionado en el último partido del Cagliari | Foto: Captura ESPN

Yerry Mina está prácticamente descartado para asistir a la convocatoria de la Selección Colombia. El defensor caucano salió lesionado en el partido de Udinese vs. Cagliari y su técnico confirmó que tiene molestias musculares.

Mina estuvo en duda hasta último momento, sin embargo, Fabio Pisacane decidió alinearlo como titular ante la necesidad de resultado.

Contexto: Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

El colombiano arrancó el partido sin evidencia de alguna molestia, pero al minuto 17 se tiró al suelo y pidió el ingreso de los médicos.

Tras una conversación con el personal, Yerry pidió el cambio y salió por su propia cuenta con evidente molestia por lo sucedido.

Parte médico de Cagliari

En rueda de prensa le preguntaron a Pisacane sobre la situación de Yerry Mina y confirmó el estado de la lesión sufrida en la visita a Udinese.

“El uso de Mina es mi responsabilidad; tomar decisiones forma parte de mi trabajo. Salió del campo con un problema en la pantorrilla”, informó el DT.

En la prensa italiana afirman que Yerry Mina se someterá a exámenes médicos este lunes y allí determinará el tiempo de recuperación. Lo cierto es que todo pinta a unas semanas de baja, por lo menos durante todo el parón internacional.

Contexto: Colombia ya tiene rival y fecha para su próximo duelo en el Mundial Sub-20

“No estaba al 100%, pero decidí usarlo desde el principio. Hoy, la atención se centra en las ocasiones que le concedimos al Udinese por errores graves, algo en lo que definitivamente debemos trabajar”, agregó Pisacane.

De esta manera, Yerry se une a la lista de lesionados de la Selección Colombia junto a Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Nelson Deossa y Jhon Jáder Durán.

En esta convocatoria también hubo otras bajas por decisión técnica como Camilo Vargas, Jhon Arias, Dayro Moreno y Jhon Córdoba, entre otros.

La Selección Colombia ya pidió información a Cagliari sobre el tiempo de baja de Yerry Mina. En caso de ser lo que apuntan los medios italianos, Lorenzo tendría que convocar a otro defensor con buen estado de forma y que además cuente con la documentación para entrar a Estados Unidos.

Venezuela Colombia
Yerry Mina celebrando su gol contra Venezuela. | Foto: AP

¿Qué opciones tiene Lorenzo?

En la bajara de candidatos hay varios nombres interesantes como Willer Ditta, que hizo parte del proceso mundialista, y William Tesillo, al que vienen pidiendo varias voces reconocidas en el fútbol colombiano como René Higuita y Carlos Antonio Vélez.

Todo apunta a una dupla de centrales liderada por Dávinson Sánchez. Su habitual compañero en la zaga es Jhon Janer Lucumí, pero está disponible la alternativa de Yerson Mosquera.

Los jugadores convocados ya han empezado a llegar a Texas, sitio elegido por el cuerpo técnico para realizar la concentración durante la semana.

Colombia jugará el próximo sábado contra México en el AT&T Stadium de Arlington. Tres días después estará en Nueva Jersey disputando el segundo amistoso de esta doble fecha contra Canadá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Sofía González, miembro de la JAC de San Antonio en Jamundí, contó detalles de su secuestro y aclaró las causas del plagio

2. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

3. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

4. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

5. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaYerry Minaamistoso fifaNestor Lorenzo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.