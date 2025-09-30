Suscribirse

Deportes

René Higuita puso la cara por jugador que Néstor Lorenzo borró: pidió que lo convoquen

Se acerca una nueva convocatoria de la Selección Colombia y empieza el desfile de nombres que podrían entrar a la lista.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 6:36 p. m.
BARRANQUILLA, COLOMBIA - OCTOBER 15: René Higuita, former football player, attends the FIFA World Cup 2026 South American Qualifier match between Colombia and Chile at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on October 15, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
René Higuita, leyenda de la Selección Colombia y Atlético Nacional | Foto: Getty Images

Faltan pocos días para que Néstor Lorenzo revele la lista de convocados a los partidos amistosos de la Selección Colombia contra México y Canadá.

En términos generales no debería haber sorpresas entre los nombres, sin embargo, hay expectativa por algunos jugadores que se vienen destacando en el plano local.

Uno de ellos es Wiliam Tesillo, defensor de Atlético Nacional, quien es considerado como uno de los mejroes defensores de la Liga Betplay 2025-II.

Tesillo fue habitual en el proceso de Reinaldo Rueda, sin embargo, con la llegada de Lorenzo y su regreso al fútbol colombiano fue borrado de las convocatorias.

Jugadores de Atlético Nacional celebran el gol del defensor William Tesillo (centro).
William Tesillo celebrando su gol contra Millonarios | Foto: David Jaramillo / Colprensa

Respaldo para Tesillo

Lo que le faltaba a Tesillo era contar con el respaldo de René Higuita, leyenda de Nacional y voz autorizada para hablar de la Selección Colombia.

Durante un entrenamiento del cuadro verdolaga, Higuita se acercó al zaguero central y manifestó que próximamente volverá a vestirse con la camiseta del combinado nacional.

Contexto: Jorman Campuzano levanta polémica: esto dijo sobre sus fotos con camiseta de Millonarios

“Willi, te espero en Selección desde hace rato. Estás pidiendo pista desde hace rato”, dijo René.

El exarquero de la Tricolor destacó todo el trabajo que Tesillo viene haciendo en Nacional. “Como trabajás, seguramente vas a estar allá. Ahí les cuento, una máquina”, completó.

Para el defensor fue un halago las palabras de Higuita y solo se remitió a decir: “Dios mediante, gracias René”.

Carlos Antonio Vélez coincide

Pero William Tesillo no solo cuenta con las palabras de René Higuita, sino con el espaldarazo de Carlos Antonio Vélez.

El experimentado periodista lo mencionó como una carta que Néstor Lorenzo debería contemplar ahora que se aseguró la clasificación al Mundial de 2026.

“Yo creo que Tesillo merece un chancesito ¿Que es más que Yerry Mina? Lejos, lejos”, declaró Carlos Antonio en su columna de Palabras Mayores.

William Tesillo fue campeón con Atlético Nacional a finales de 2024 y es el líder indiscutible de la defensa, al lado del canterano Juan José Arias.

El sábado marcó gol en la victoria contra Millonarios (2-0), resultado que catapultó su candidatura a la Selección Colombia.

Contexto: Selección Colombia perdió goleador en furor; eligió otro país: “No hay posibilidad”

Ahora todo depende de Néstor Lorenzo y sus planes para esta doble fecha de amistosos, pues la Tricolor tiene una base de defensores centrales que gozan de la confianza del cuerpo técnico.

Dávinson Sánchez lidera la lista de nombres, acompañado por Jhon Janer Lucumí, Yerry Mina y Carlos Cuesta. En esa cuenta de posibles convocados también hay que meter a Yerson Mosquera y Juan David Cabal, que regresaron hace poco de lesiones graves y piden pista en el combinado nacional.

Colombia enfrentará a México el próximo 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas y luego se trasladará hasta New Jersey para verse las caras con Canadá.

En noviembre tiene otros dos amistosos confirmados para despedir el año: primero frente a Nueva Zelanda y luego contra Nigeria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Defensa de Diego Cadena pidió que se le otorgue la detención domiciliaria

2. Autogol de Richard Ríos en Champions League: video lo dejó en evidencia ante Chelsea

3. Andanada de publicaciones de Petro revive polémica en la que pidió al Ejército de EE. UU. desobedecer a Trump: “No me da temor”

4. “Le presento a Palestina, Huila, donde fueron asesinadas cuatro personas”: le piden a Petro que se ocupe de problemas de Colombia

5. Un influyente país hace advertencia a sus ciudadanos si viajan a EE. UU.: “Pueden cancelar las visas o la residencia permanente” y más

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Rene HiguitaWilliam TesilloAtlético NacionalSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.