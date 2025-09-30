René Higuita puso la cara por jugador que Néstor Lorenzo borró: pidió que lo convoquen

Faltan pocos días para que Néstor Lorenzo revele la lista de convocados a los partidos amistosos de la Selección Colombia contra México y Canadá.

En términos generales no debería haber sorpresas entre los nombres, sin embargo, hay expectativa por algunos jugadores que se vienen destacando en el plano local.

Uno de ellos es Wiliam Tesillo, defensor de Atlético Nacional, quien es considerado como uno de los mejroes defensores de la Liga Betplay 2025-II.

Tesillo fue habitual en el proceso de Reinaldo Rueda, sin embargo, con la llegada de Lorenzo y su regreso al fútbol colombiano fue borrado de las convocatorias.

William Tesillo celebrando su gol contra Millonarios | Foto: David Jaramillo / Colprensa

Respaldo para Tesillo

Lo que le faltaba a Tesillo era contar con el respaldo de René Higuita, leyenda de Nacional y voz autorizada para hablar de la Selección Colombia.

Durante un entrenamiento del cuadro verdolaga, Higuita se acercó al zaguero central y manifestó que próximamente volverá a vestirse con la camiseta del combinado nacional.

“Willi, te espero en Selección desde hace rato. Estás pidiendo pista desde hace rato”, dijo René.

El exarquero de la Tricolor destacó todo el trabajo que Tesillo viene haciendo en Nacional. “Como trabajás, seguramente vas a estar allá. Ahí les cuento, una máquina”, completó.

Para el defensor fue un halago las palabras de Higuita y solo se remitió a decir: “Dios mediante, gracias René”.

👀🇨🇴🔥 William Tesillo trabaja fuertemente en busca de ese llamado nuevamente a la Selección Colombia. 🙏🏽



🎥 @higuitarene pic.twitter.com/YSPQJnzngA — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) September 30, 2025

Carlos Antonio Vélez coincide

Pero William Tesillo no solo cuenta con las palabras de René Higuita, sino con el espaldarazo de Carlos Antonio Vélez.

El experimentado periodista lo mencionó como una carta que Néstor Lorenzo debería contemplar ahora que se aseguró la clasificación al Mundial de 2026.

“Yo creo que Tesillo merece un chancesito ¿Que es más que Yerry Mina? Lejos, lejos”, declaró Carlos Antonio en su columna de Palabras Mayores.

William Tesillo fue campeón con Atlético Nacional a finales de 2024 y es el líder indiscutible de la defensa, al lado del canterano Juan José Arias.

El sábado marcó gol en la victoria contra Millonarios (2-0), resultado que catapultó su candidatura a la Selección Colombia.

Ahora todo depende de Néstor Lorenzo y sus planes para esta doble fecha de amistosos, pues la Tricolor tiene una base de defensores centrales que gozan de la confianza del cuerpo técnico.

Dávinson Sánchez lidera la lista de nombres, acompañado por Jhon Janer Lucumí, Yerry Mina y Carlos Cuesta. En esa cuenta de posibles convocados también hay que meter a Yerson Mosquera y Juan David Cabal, que regresaron hace poco de lesiones graves y piden pista en el combinado nacional.

Colombia enfrentará a México el próximo 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas y luego se trasladará hasta New Jersey para verse las caras con Canadá.