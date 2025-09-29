Jorman Campuzano levanta polémica: esto dijo sobre sus fotos con camiseta de Millonarios

Jorman Campuzano marcó su primer gol como jugador de Atlético Nacional. El mediocampista anotó un penal contra Millonarios y rompió una larga sequía sin celebrar.

Aunque Alfredo Morelos se disponía a cobrar la pena máxima, Campuzano dialogó con los capitanes y pidió que le dejaran la responsabilidad.

El nacido en Tamalameque (Cesar) remató cruzado y venció a Diego Novoa para decretar el 2-0 de Atlético Nacional sobre Millonarios.

Paradójicamente, su primer gol con la camiseta del cuadro verdolaga se lo hizo al equipo del que fue hincha en su niñez. De hecho, hay registros fotográficos de Jorman vistiendo la camiserta del eterno rival cuando todavía no estaba en planes de saltar al profesionalismo.

Jorman Campuzano celebrando su gol en el clásico de Nacional vs. Millonarios | Foto: Colprensa

Negó ser hincha de Millonarios

En zona mixta le preguntaron sobre el significado de marcar con la camiseta de Atlético Nacional y esas antiguas en las que aparecía vestido de azul.

“Sí, se acabó la pequeña mentira. Son cosas de niños y uno de niño no piensa. Me crié en Bogotá, pero nada, le debo mucho a este club”, zanjó Campuzano.

En el pasado estuvo sonando para llegar a Millonarios; sin embargo, el negocio nunca se dio. En Colombia vistió la camiseta de Nacional y también la del Deportivo Pereira, al que le guarda cariño por sus inicios en el fútbol profesional.

“Siempre lo he dicho, soy muy agradecido con Deportivo Pereira porque sin Pereira no hubiera llegado a ser jugador profesional, fue el que me vio cuando ya se estaba cumpliendo mi edad de 18 años. Entonces, a Pereira siempre le deseo lo mejor y Atlético Nacional le debo muchísimo, pero muchísimo”, agregó Jorman.

De esta manera queda prácticamente descartado que vaya a jugar en Millonarios, pues la hinchada del conjunto embajador lo llenó de críticas en redes sociales.

Lo cierto es que Campuzano ya hace parte de la historia de Nacional y ahora mismo es uno de los referentes del vestuario, al lado de Edwin Cardona, Alfredo Morelos, William Tesillo y David Ospina.

El secreto del penal

En declaraciones posteriores al compromiso, Jorman reveló los detalles de su gol y cómo logró que Morelos le cediera el cobro desde el punto penal.

“La verdad, feliz. Primero que todo feliz por la victoria. Siempre pienso primero en lo grupal, mis compañeros también. Agradecido con Dios. Era un rival difícil, son ocho años y sabíamos de lo que teníamos que buscar. Fuimos superiores. Había días difíciles, pero todos estuvimos de acuerdo, nos mentalizamos y lo dimos todo”, indicó sobre la victoria ante Millonarios.

Fue Cardona el que le dio el voto de confianza. “Somos una familia, ahí se dieron de cuenta. Búfalo, Edwin, Tesillo, me dieron el penalti a mí porque vengo con confianza. Esa es la familia que les digo a los hinchas, que para ser campeón tenemos que estar todos juntos. Ellos saben que tengo calidad, pero los respeto mucho, Edwin me dijo que lo pateara”, relató.