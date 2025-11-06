¿Morelos, Cardona? Impacto total en Nacional por el jugador que convocaría Lorenzo a la Selección Colombia

Se acerca una nueva jornada de amistosos en la Selección Colombia y en Atlético Nacional están atentos por los jugadores que podría llamar el técnico Néstor Lorenzo en esta recta final en el fútbol colombiano donde el club ‘Verdolaga’ pelea en dos frentes.

Primero, sacó una ventaja de tres goles en la ida de las semifinales de Copa Betplay tras vencer 4-1 al América de Cali en el Atanasio Girardot de Medellín. Ahora, aguarda por el juego de vuelta, en el Pascual Guerrero el próximo 16 de noviembre, donde espera sostener la ventaja y clasificar a una nueva final.

Por si fuera poco, pelea por la ventaja deportiva en la Liga Betplay. A falta de dos fechas para finalizar el ‘Todos contra Todos’, Nacional es líder con 34 puntos y con dos partidos pendientes, sueña con ser ‘cabeza de serie’ en los cuadrangulares semifinales. Esto quiere decir que la convocatoria de la Selección Colombia caerá en un momento clave para el ‘Rey de Copas’.

Néstor Lorenzo, exfutbolista y entrenador argentino, durante rueda de prensa como director técnico de la Selección Colombia. | Foto: Mariano Vimos

Cabe recordar que la Selección Colombia jugará dos partidos amistosos en este mes de noviembre en Estados Unidos, primero contra Nueza Zelanda el 15 de noviembre en Fort Lauderdale (7:00 PM) y luego se verá las caras con Australia en Nueva York el 18 a partir de las 8:00 pm, hora colombiana.

¿Morelos, Cardona, Hinestroza? El jugador de Nacional que Lorenzo tiene en la mira

Según la periodista Lizet Durán de Caracol Radio, iniciaron conversaciones para que un jugador fundamental en Atlético Nacional sea convocado a la Selección Colombia. Las miradas de Néstor Lorenzo estarían apuntando a una gran figura del fútbol colombiano y baluarte en el mediocampo.

Se trata de Jorman Campuzano. En el programa ‘El VBAR’, Lizet afirmó que hay diálogos para que el hijo de Tamalameque (Cesar), haga acto de presencia en la convocatoria de la Selección Colombia. Podría ser una gran sorpresa en la próxima lista y sin duda que se convertiría en una baja sensible en el club ‘Verdolaga’.

Jorman llegaría a ocupar un lugar en el grupo conformado por Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate) y Juan Camilo Portilla (Talleres). Su convocatoria se debería a su magnífico nivel en la zona media de Nacional, donde es considerado uno de los mejores en su posición en el fútbol colombiano.