Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-ll: goleada de Santa Fe a Equidad movió los ocho

En el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Santa Fe derrotó contundentemente 3-0 a La Equidad en un partido donde los cardenales mostraron una gran versión en casa, enviando casi al final de la tabla al conjunto de los aseguradores, consolidando a los leones en el séptimo puesto de la tabla, el enfrentamiento de esta noche en El Campin tuvo la asistencia de 12.646 personas.

Desarrollo del primer tiempo

El 3-0 cardenal en El Campín reacomodó el grupo de clasificados del torneo. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Primeros acercamientos

El partido inició con Santa Fe buscando las bandas, sobre el minuto 12, Mafla intentó un pase largo para Rodallega, pero el delantero no alcanzó a conectar el balón, aunque mostró una buena aproximación desde la zona defensiva.

La Equidad responde

Los visitantes no se quedaron atrás en la generación de peligro. Al minuto 26, Elvis Perlaza centró al área y Alexis Zapata remató de cabeza, pero el balón se fue desviado por el palo derecho del arco defendido por Mosquera.

El palo salvó a La Equidad

La jugada más clara del primer tiempo para Santa Fe llegó al minuto 37. Alexis disparó y el balón pegó en el palo izquierdo del arquero Restrepo.

En el rebote, Mafla intentó empujar el balón, pero este se fue por fuera del palo derecho, desperdiciando una ocasión inmejorable.

Equidad cerca del gol

Al minuto 45, La Equidad estuvo muy cerca de abrir el marcador. Un mal posicionamiento de la defensa cardenal en un balón parado permitió que Carlos Vivas rematara de cabeza, pero el balón pasó muy cerca del arco de Mosquera.

El gol que cambió todo

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, llegó el tanto cardenal.

La contundencia cardenal dejó sin respuesta a La Equidad y lo relegó al fondo de la tabla. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Al minuto 45+2, tras un centro al área de Mosquera, Hugo Rodallega se elevó para conectar un cabezazo que se dirigió al palo izquierdo de Restrepo, quien no pudo reaccionar. El experimentado delantero puso el 1-0 definitivo para cerrar una primera parte intensa.

⏱ 45'+1 ¡GOOOOL! Golazooo del León. Hugo Rodallega abre el marcador.



Santa Fe 1⃣-0⃣ Equidad#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/1arlvWpv7O — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 29, 2025

Segundo tiempo: La goleada cardenal

El complemento inició con Santa Fe buscando ampliar la ventaja. Al minuto 57, Santiago Mosquera tuvo una clara oportunidad con un remate de derecha desde fuera del área que pasó muy cerca del palo derecho de Restrepo, pero se marchó ligeramente desviado.

Frasica aumenta el marcador para Santa Fe

El momento más espectacular del partido llegó al minuto 64. Omar Frasica anotó el 2-0 con un disparo potente y colocado al palo izquierdo del arquero Restrepo. La jugada fue una obra, Mafla realizó una asistencia espectacular, bajando el balón con la parte trasera del taco para dejarla servida a Frasica, quien no perdonó con un remate imparable.

⏱ 64' ¡GOOOOOL! Goooolazo del León. Frasica anota el segundo de la noche.



Santa Fe 2⃣-0⃣ Equidad#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/4YmtR1InB9 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 29, 2025

Zapata cierra la goleada

La faena cardenal se completó al minuto 68 con el tercer tanto. Alexis Zapata encontró el espacio perfecto para disparar y clavar el balón en el ángulo superior derecho del arco de Restrepo. Un remate que era imposible de atajar y que sentenció definitivamente el encuentro con el 3-0.

⏱ 68' ¡GOOOOOL! Uffffff golazo de Alexis Zapata.



Santa Fe 3⃣-0⃣ Equidad#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/b65h4VRKr7 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 29, 2025

Impacto en la tabla de posiciones