Insólito agarrón entre hinchas de América de Cali en el Pascual: Cristian Barrios sería la razón

Un momento insólito se vivió en el estadio Pascual Guerrero durante el empate 1-1 entre América de Cali y Envigado, los hinchas escarlatas protagonizaron una confrontación en la única tribuna habilitada, y el motivo fue la actuación de Cristian Barrios.

Según el video compartido por la cuenta de X de América En La Red: “En el Pascual Guerrero se vivió un momento caliente. Hinchas escarlatas protagonizaron una confrontación en la única tribuna habilitada, y todo por Cristian Barrios: unos lo defendieron con todo y otros lo cuestionaron duramente”.

pic.twitter.com/pq9UipDTEK — América En La Red (@Americaenlared) September 28, 2025

Las imágenes capturadas del video, muestran cómo los seguidores del equipo escarlata se dividieron en dos bandos, aquellos que respaldaron incondicionalmente al jugador y otros que expresaron su frustración de manera vehemente por su rendimiento en el partido.

El contexto de Cristian Barrios

La reacción dividida de la hinchada tiene su origen en la actuación del jugador durante el encuentro, Barrios, quien ha sido una figura importante para el América, ha atravesado momentos en donde ha logrado concretar una definición clara, en este enfrentamiento atravesó una tarde para el olvido frente al Envigado, pues el jugador barranquillero infortunadamente desperdició varias oportunidades claras de gol que pudieron cambiar el rumbo del partido.

Las oportunidades perdidas

Durante los 90 minutos, el jugador escarlata tuvo más de tres chances claras, de las cuales se destacan:

Minuto 47: Su disparo al palo izquierdo fue salvado por el portero de Envigado, Juan Pablo Montoya

Su disparo al palo izquierdo fue salvado por el portero de Envigado, Juan Pablo Montoya Minuto 59: En una gran aproximación, el arquero naranjero le negó el gol con un achique que termino dando el balón en su pecho.

En una gran aproximación, el arquero naranjero le negó el gol con un achique que termino dando el balón en su pecho. Minuto 81: Su remate se estrelló en el palo izquierdo de Montoya, una de las jugadas más claras para ampliar el marcador

¡Juan Pablo Montoya se hizo gigante y le ganó el mano a mano de Barrios para evitar el segundo gol de América! #LALIGAxWIN 👹🔥🟠 pic.twitter.com/MChQnrsL9g — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2025

La presión y el estado anímico

La presión de diferentes sectores de la hinchada y las oportunidades perdidas parecen influir visiblemente al jugador, durante y al finalizar el encuentro, Barrios se mostró conmovido y cabizbajo, consciente de que sus definiciones pudieron haber sido decisivas para que América se llevara los tres puntos del Pascual Guerrero.

América de Cali no solo igualó con Envigado, también vivió una confrontación interna en sus gradas por Cristian Barrios. | Foto: Colprensa Raúl Palacios/ El País.

La situación refleja la tensión que vive el equipo en su búsqueda por adentrarse al grupo de los 8, donde cada punto perdido puede ser significativo y más para una hinchada que espera más de sus jugadores en momentos cruciales de la temporada.

Este resultado deja de momento al América de Cali en la posición 13 con 14 puntos, a 4 puntos de los 18 que tiene Llaneros quien se ubica 8vo en la tabla.

¡Cristian Barrios busca con todo su gol! De nuevo Juan Pablo Montoya evita el segundo de América. #LALIGAxWIN 👹🔥🟠 pic.twitter.com/v96qJMmM93 — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2025

El incidente en las tribunas pone de manifiesto la pasión desmedida del hincha americano, pero también la necesidad de mantener la unidad en momentos difíciles.