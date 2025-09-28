Suscribirse

Fallo de Graterol y la defensa condenó al América: Envigado le sacó punto en el Pascual por Liga Betplay

América dejó ir la victoria en su casa y Envigado aprovechó los errores para llevarse un empate en la Liga BetPlay.

Redacción Deportes
28 de septiembre de 2025, 9:37 p. m.
América dominó gran parte del juego, pero un descuido le impidió quedarse con los tres puntos.
Envigado silenció el Pascual con un gol tardío que frustró la celebración de la hinchada escarlata. | Foto: Colprensa Raúl Palacios/ El País.

América de Cali y Envigado FC empataron 1-1 en un encuentro vibrante en el Pascual Guerrero. Los Diablos Rojos tomaron ventaja en el segundo tiempo gracias al gol de Luis Ramos (56′), pero cuando parecía que se llevarían los tres puntos, Bayron sentenció con un golazo de globo (86′) que rescató un punto valioso para los naranjas.

Desarrollo del primer tiempo

Envigado se repuso en la recta final y con un golazo igualó el marcador frente al América.
La ventaja escarlata se esfumó en los minutos finales, dejando al América con un sabor amargo en el Pascual. | Foto: Colprensa Raúl Palacios/ El País.

Minutos iniciales (0-15′)

El América aprovechó su condición de local desde el pitazo inicial, volcándose al ataque y priorizando el juego por la banda derecha. Envigado respondió con una línea defensiva sólida y ordenada, sin bajar los brazos pese a la presión local.

La primera jugada en minuto 11 de peligro para los escarlatas, Josen Escobar se animó al disparo, pero Juan Pablo Montoya estuvo atento. El arquero naranjero realizó un achique efectivo con su mano derecha, aunque el rebote quedó corto y necesitó de un segundo tiempo para controlar definitivamente el balón.

Reacción del visitante (minuto 15-25′)

Envigado mostró que también puede hacer daño, en una transición rápida de ataque, tras un cabezazo salvador de Mateo Castillo, los naranjas respondieron con un disparo desde fuera del área que pasó rozando el palo izquierdo de Graterol.

Momento de tensión para los locales, al minuto 25 Graterol se complicó con una mala salida en un centro, no logró conectar el balón y tuvo que saltar hacia atrás. La falta de contundencia del Envigado salvó al América de una situación comprometedora.

Momento decisivo del primer tiempo (40′)

El partido tuvo su momento más polémico. El árbitro señaló penal a favor del América tras una mano de Berrío. La infracción fue clara: mano abierta que el colegiado no dudó en sancionar.

Rafael Carrascal, capitán de los Diablos Rojos, asumió la responsabilidad desde los doce pasos. Sin embargo, Juan Pablo Montoya se convirtió en héroe para Envigado: adivinó la intención del cobrador hacia el palo izquierdo y desvió el balón al tiro de esquina con una gran estirada.

Contexto: Cucho Hernández anota golazo con Betis: fuerte remate de afuera es tendencia en España

Segundo tiempo

Juan Pablo Montoya continuó siendo figura al minuto 47. Una vez más salvó a Envigado con una gran atajada a disparo de Cristian Barrios que se dirigía al palo izquierdo.

Llegó el primer gol al minuto 56

Luis Ramos rompió el equilibrio con una definición de clase. El delantero peruano aprovechó un centro perfecto de Mateo Castillo por la banda derecha y con un deslizamiento clásico de ‘9’ puro colocó el balón al palo izquierdo de Juan Pablo Montoya.

El arquero intentó anticiparse pero se lanzó hacia el lado contrario. El 1-0 ponía fin a una racha de tres partidos sin goles en contra para Envigado.

Cristian Barrios tuvo la oportunidad del segundo, pero nuevamente se topó con la figura de Montoya. En una gran aproximación, el arquero realizó un achique perfecto y el disparo le impactó en el pecho, negándole la ampliación del marcador a los locales.

Drama final (80-90+’)

El palo le negó el segundo gol a Cristian Barrios en una jugada increíble. Con Juan Pablo Montoya vencido y esperando el balón hacia otro lado, el disparo de Barrios se estrelló en el palo izquierdo del arco visitante, enviando el balón al tiro de esquina.

Llegó el empate de Envigado

Minuto 86: ¡Golazo de Envigado para el empate! Bayron sorprendió con un globo espectacular que dejó mal parado a Graterol. El portero escarlata salió mal de su arco y el jugador naranjero aprovechó para marcar un tanto de antología que silenciaba al Pascual Guerrero.

América de Cali y Envigado se enfrentan por la fecha 13 del segundo semestre de la Liga colombiana 2025.
América de Cali y Envigado se enfrentan por la fecha 13 del segundo semestre de la Liga colombiana 2025. | Foto: Raúl Palacios / El País

El drama llegó al final del 90+7, con la hinchada empujando entre apoyo y desesperación, Cristian Barrios habilitó a Garcés en una jugada que pudo valer los tres puntos.

Solo frente a Juan Pablo Montoya, el jugador escarlata elevó su disparo de pierna izquierda por encima del arco, desperdiciando la oportunidad de oro en los últimos suspiros del encuentro.

