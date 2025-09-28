América de Cali y Envigado FC empataron 1-1 en un encuentro vibrante en el Pascual Guerrero. Los Diablos Rojos tomaron ventaja en el segundo tiempo gracias al gol de Luis Ramos (56′), pero cuando parecía que se llevarían los tres puntos, Bayron sentenció con un golazo de globo (86′) que rescató un punto valioso para los naranjas.

Desarrollo del primer tiempo

La ventaja escarlata se esfumó en los minutos finales, dejando al América con un sabor amargo en el Pascual. | Foto: Colprensa Raúl Palacios/ El País.

Minutos iniciales (0-15′)

El América aprovechó su condición de local desde el pitazo inicial, volcándose al ataque y priorizando el juego por la banda derecha. Envigado respondió con una línea defensiva sólida y ordenada, sin bajar los brazos pese a la presión local.

La primera jugada en minuto 11 de peligro para los escarlatas, Josen Escobar se animó al disparo, pero Juan Pablo Montoya estuvo atento. El arquero naranjero realizó un achique efectivo con su mano derecha, aunque el rebote quedó corto y necesitó de un segundo tiempo para controlar definitivamente el balón.

Reacción del visitante (minuto 15-25′)

Envigado mostró que también puede hacer daño, en una transición rápida de ataque, tras un cabezazo salvador de Mateo Castillo, los naranjas respondieron con un disparo desde fuera del área que pasó rozando el palo izquierdo de Graterol.

Momento de tensión para los locales, al minuto 25 Graterol se complicó con una mala salida en un centro, no logró conectar el balón y tuvo que saltar hacia atrás. La falta de contundencia del Envigado salvó al América de una situación comprometedora.

Momento decisivo del primer tiempo (40′)

El partido tuvo su momento más polémico. El árbitro señaló penal a favor del América tras una mano de Berrío. La infracción fue clara: mano abierta que el colegiado no dudó en sancionar.

🧤⚽🔥 ¡El arquero de Envigado, Juan Pablo Montoya, se estiró y le atajó el penal a Rafael Carrascal, evitando el gol del América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/R2gmLJAeFL — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2025

Rafael Carrascal, capitán de los Diablos Rojos, asumió la responsabilidad desde los doce pasos. Sin embargo, Juan Pablo Montoya se convirtió en héroe para Envigado: adivinó la intención del cobrador hacia el palo izquierdo y desvió el balón al tiro de esquina con una gran estirada.

Segundo tiempo

Juan Pablo Montoya continuó siendo figura al minuto 47. Una vez más salvó a Envigado con una gran atajada a disparo de Cristian Barrios que se dirigía al palo izquierdo.

Llegó el primer gol al minuto 56

Luis Ramos rompió el equilibrio con una definición de clase. El delantero peruano aprovechó un centro perfecto de Mateo Castillo por la banda derecha y con un deslizamiento clásico de ‘9’ puro colocó el balón al palo izquierdo de Juan Pablo Montoya.

¡HAY GOL DE LUIS RAMOS! El '9' peruano de América de Cali abre el marcador ante Envigado. Es el goleador del conjunto escarlata con 8 GOLES 🇵🇪🇨🇴⭐️ pic.twitter.com/P3sv0jtHl1 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 28, 2025

El arquero intentó anticiparse pero se lanzó hacia el lado contrario. El 1-0 ponía fin a una racha de tres partidos sin goles en contra para Envigado.

Cristian Barrios tuvo la oportunidad del segundo, pero nuevamente se topó con la figura de Montoya. En una gran aproximación, el arquero realizó un achique perfecto y el disparo le impactó en el pecho, negándole la ampliación del marcador a los locales.

¡Juan Pablo Montoya se hizo gigante y le ganó el mano a mano de Barrios para evitar el segundo gol de América! #LALIGAxWIN 👹🔥🟠 pic.twitter.com/MChQnrsL9g — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2025

Drama final (80-90+’)

El palo le negó el segundo gol a Cristian Barrios en una jugada increíble. Con Juan Pablo Montoya vencido y esperando el balón hacia otro lado, el disparo de Barrios se estrelló en el palo izquierdo del arco visitante, enviando el balón al tiro de esquina.

¡Cristian Barrios busca con todo su gol! De nuevo Juan Pablo Montoya evita el segundo de América. #LALIGAxWIN 👹🔥🟠 pic.twitter.com/v96qJMmM93 — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2025

Llegó el empate de Envigado

Minuto 86: ¡Golazo de Envigado para el empate! Bayron sorprendió con un globo espectacular que dejó mal parado a Graterol. El portero escarlata salió mal de su arco y el jugador naranjero aprovechó para marcar un tanto de antología que silenciaba al Pascual Guerrero.

América de Cali y Envigado se enfrentan por la fecha 13 del segundo semestre de la Liga colombiana 2025. | Foto: Raúl Palacios / El País

El drama llegó al final del 90+7, con la hinchada empujando entre apoyo y desesperación, Cristian Barrios habilitó a Garcés en una jugada que pudo valer los tres puntos.

¡NO TE LO PUEDO CREER 'PAPULA'! El delantero de América tuvo el gol del triunfo en la última del partido. #LALIGAxWIN 👹🔥🟠 pic.twitter.com/l99ocq0nlP — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2025