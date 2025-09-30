Suscribirse

Selección Colombia perdió goleador en furor; eligió otro país: “No hay posibilidad”

Después de varios desplantes por parte de la FCF decidió no insistir más e irse para otro seleccionado. “Nunca me volvieron a llamar”, manifestó.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 4:49 p. m.
Néstor Lorenzo es quien permanece al mando de la Selección Colombia de Mayores de cara al Mundial 2026
Muchos sueñan con llegar a la Selección Colombia de Mayores, pero pocos lo logran.

Uno que añoraba vestirse con los colores del cuadro cafetero era el delantero en furor del Deportivo Pereira, Samy Merheg.

Con 18 años ya ha demostrado condiciones para ser considerado por grandes clubes, así como también por el combinado nacional en las divisiones menores o la Selección Mayor.

Samy Merheg, número 9 de Deportivo Pereira.
Meses atrás fue llamado por la Selección Sub-20, pero luego relató en entrevista con Vbar, de Caracol Radio, que fue borrado completamente de los procesos con la Tricolor.

“Yo estuve en la Selección Colombia Sub-20 en un solo microciclo. No me volvieron a llamar”, describió sobre el desplante vivido.

Ante esta situación de desprecio por parte de Colombia, el jugador se movió para irse con rumbo a otro país que le valorase su talento.

En Medio Oriente encontró la aceptación de la Selección del Líbano, quien le abrió las puertas para seguir su carrera a nivel de una nación.

“Nunca me volvieron a llamar. Tomé la decisión más acertada de ir con la Selección de Líbano”, reveló.

Adicional a esto, Merheg fue categórico al aseverar que quedó “desligado de la Selección Colombia y no hay posibilidad de representarla”:

A su corta edad, en el conjunto libanés ya tocó las dos categorías más importantes de dicho país, cuestión que no pasó en Colombia.

Contexto: Comunicado oficial de la Selección Colombia sobre Cristhian Mosquera: se confirmó la decisión

“Tomé la decisión de ir a la selección del Líbano, me abrieron las puertas de la Sub-20 y mayores”, sumó.

Adicional a eso, también dio cuenta de que echar para atrás dicha determinación era imposible por los estatutos que impone FIFA.

“Si iba a un cuarto partido ya no se podía hacer cambio de federación”, explicó.

Sueño frustrado

A la hora de hablar, a Merheg aún se le siente triste por no lograr jugar con el seleccionado colombiano.

Es más, este dio cuenta de todos los esfuerzos que hizo apoyado de los mecanismos posibles para vestir la Tricolor.

“Contraté abogados para ver qué posibilidad había para jugar con Colombia, porque era mi sueño”, dijo en medio de la entrevista citada.

Samy Merheg en acción con la Selección del Líbano.
Ese sueño de niño que arropaba cada vez que veía la camiseta colombiana no se podrá realizar. Realista ya dice pensar en la nación que sí le dio la oportunidad.

“Yo me ponía la camiseta y soñaba con la Selección Colombia, lo tenía presente, pero no tuve la fortuna de que me dieran la mano desde la federación para salir con esa camiseta algún día a jugar y hoy hago parte de la selección libanesa", confirma de la determinación que no tiene reversa.

Contexto: Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

Y luego cerró el capítulo de forma contundente al decir: “Tengo que empezar a dejar de lado el sueño de jugar con Colombia y concentrarme en la selección libanesa”.

En la actual campaña con Deportivo Pereira lleva disputado un total de 13 juegos, con buenas estadísticas; cuatro goles y una asistencia.

Por su impacto a tan corta edad en el balompié nacional se esperan ofertas para dar un salto, y por qué no al balompié internacional.

Noticias Destacadas

