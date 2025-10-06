Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

En los últimos días, se conoció la posibilidad de que la Selección Colombia enfrente a Cristiano Ronaldo en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.

La versión surgió en Portugal, donde aseguran que su selección está buscando amistosos contra rivales sudamericanos para el mes de marzo del próximo año.

Una de las candidatas es Colombia, rival al que nunca han enfrentado en la historia.

Esa información llegó hasta oídos de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien dio respuesta oficial en conversación con el periodista Carlos Antonio Vélez.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF. | Foto: FIFA via Getty Images

La respuesta de Jesurún

Jesurún anuncio que los amistosos del 2026 todavía no están definidos, pues quieren esperar a que se definan los adversarios de la fase de grupos para diseñar una hoja de ruta.

Lo cierto es que no hecha en saco roto la idea de enfrentar a Portugal o a alguna de las potencias europeas que ya están a punto de sentenciar su clasificación.

“Jesurún me ha dicho que no. Que hasta que no tengamos sorteo del mundial no se hará nada", reveló Carlos Antonio sobre su conversación con el presidente de la FCF.

El experimentado periodista agregó que “Portugal es una opción, Bélgica es una opción, hay muchas opciones europeas porque a esa altura, los que no estén en el repechaje deben competir en amistosos”.

Portugal marcha líder de su grupo en las eliminatorias europeas y debería sentenciar el tiquete en este mes de octubre. Una vez queden clasificados, empezarán a escuchar ofertas para los amistosos del próximo año.

En marzo de 2026 se estarán disputando los repechajes de la UEFA, es decir, los últimos cupos disponibles al Mundial. Portugal es favorito de su grupo y, salvo una debacle, debe quedar en la primera posición por encima de Armenia, Hungría e Irlanda.

Eso le liberará el calendario para que pueda disputar amistosos contra selecciones de otros continentes, como es el caso de Colombia.

Cristiano Ronaldo celebrando un gol de Portugal en las eliminatorias europeas. | Foto: Anadolu via AFP

Cristiano nunca ha enfrentado a Colombia

Lo cierto es que la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo contra la Tricolor ha generado gran expectativa entre sus seguidores colombianos.

Y es que el astro portugués nunca ha enfrentado a la Selección Colombia, más allá que tiene grandes amigos nacidos en nuestro país.

Cristiano construyó una gran relación con James Rodríguez, cuando compartieron juntos en el camerino del Real Madrid.

Luego de eso se fue a Juventus y allí se hizo ‘panita’ de Juan Guillermo Cuadrado.

En Al-Nassr, su equipo actual, ya compartió con dos colombianos: el arquero David Ospina, hoy en Atlético Nacional, y el delantero Jhon Jáder Durán, quien se fue a préstamo al Fenerbahce de Turquía.