Sale a la luz dura decisión de la Selección Colombia sobre Luis Díaz: “Había exigencias”

La Selección Colombia entregó su lista de convocados para la doble fecha de amistosos en Estados Unidos y dejó por fuera a varios nombres habituales en el proceso como Camilo Vargas, Jhon Arias y Jhon Córdoba, entre otros.

La idea de Néstor Lorenzo es probar nuevos nombres y darle oportunidad a aquellos que venían brillando por su ausencia en las eliminatorias.

Los principales referentes de la Tricolor sí fueron incluidos en la convocatoria, aunque pudo haber una sorpresa mayor con el caso de Luis Díaz.

Según Eduardo Luis, reconocido narrador de Win Sports y RCN, Lucho no iba a entrar en la lista y lo convocaron a última hora por compromisos comerciales asociados al acuerdo firmado con los promotores de los amistosos ante México y Canadá.

Decisión con Luis Díaz

“A mí me dijeron que a Luis Díaz no lo iban a llamar”, declaró en su programa de La FM. “Van a decir que no entonces después lo regañan a uno. A mí me dijeron que había exigencias con algunos nombres para estar”, indicó.

Eduardo Luis explicó que la presencia de Lucho fue condición para que se dieran los amistosos en Estados Unidos. “Usted sabe que esos son acuerdos, contratos y tal...”, señaló.

Sobre la mesa estaba la posibilidad de que el guajiro se quedara en Bayern Múnich y siguiera trabajando en su adaptación a la Bundesliga.

No obstante, terminó incluido en la lista de convocados y tendrá que viajar en las próximas horas para unirse a la concentración.

“¿Qué quería el técnico en esta convocatoria? Quería ver algunos nombres. Usted revisa las ausencias de esta convocatoria y son jugadores que sí o sí van a estar en el Mundial", sentenció.

Vargas y Arias están en plenitud de condiciones físicas, pero no fueron convocados por razones que la Selección Colombia no ha explicado. Habrá que conocer la versión de Lorenzo para tener un concepto más amplio de lo que se espera en estos amistosos de octubre y la doble fecha que se aproxima para el mes de noviembre.

Luis Díaz con la cinta de capitán de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Sigue jugando

Eso mismo aplica para Luis Díaz. El guajiro estará presente en el partido de este sábado entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt, válido por la fecha 6 de la Bundesliga.

El colombiano viene siendo titular bajo las órdenes de Vincent Kompany y su desempeño ha sido destacado por los directivos del club.

Entre semana estuvo jugando contra Pafos FC por Champions League, aunque fue reemplazado para el ingreso de Serge Gnabry en el entretiempo.

Kompany explicó que se trataba de una decisión estratégica para darle descanso y evitar una sobrecarga por la cantidad de partidos que han jugado en el arranque de la presente temporada.

Lucho ha marcado cuatro goles con la camiseta del Bayern. La semana pasada anotó en la victoria sobre Werder Bremen, pero el informe oficial le quitó la anotación y se la dió al defensor Jonathan Tah que había rematado de taco previamente.