Vincent Kompany sacó a Luis Díaz en Champions: decisión viral en el Pafos vs. Bayern Múnich

Este martes, 30 de septiembre de 2025, Bayern Múnich hizo su tarea por la segunda fecha de la Champions League 2025-2026. A las 2:00 p.m. la pelota rodó en el estadio Alphamega de Limassol (Chipre) con el equipo Pafos ejerciendo de local.

Lo que se preveía en la antesala del juego, terminó ocurriendo. No solo ganó Bayern Múnich, sino que lo hizo por goleada. Un 5-1 alumbró el marcador y le dio otros tres puntos al cuadro alemán, que se monta en la parte alta de la tabla con puntaje perfecto (6/6).

Ahora bien, más allá del resultado definitivo, una decisión sobre Luis Díaz se hizo rápidamente viral en redes sociales. Aunque el colombiano fue titular, su técnico, Vincent Kompany, solo lo dejó un tiempo en el terreno de juego.

¿Por qué salió sustituido Luis Díaz? Es un misterio. Aún no hay razón oficial por parte de Bayern Múnich, y habrá que esperar a que Vincent Kompany se refiera al tema en rueda de prensa. Mientras tanto, las especulaciones inundan las redes sociales, hablando de una posible molestia física o decisión técnica determinante.

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich contra Pafos. | Foto: AP

Pero los números de Luis Díaz, esta temporada, explicarían por qué su entrenador decidió sacarlo. El guajiro ha disputado una gran cantidad de partidos, por lo que un descanso no le vendría nada mal al fichaje estrella del Bayern esta temporada.

El próximo partido de Bayern Múnich será el sábado 4 de octubre, a las 11:30 a.m. (hora colombiana) en el estadio Deutsche Bank Park. Die Roten visitarán a Frankfurt por la sexta fecha de la Bundesliga 2025-2026. Se esperas que Lucho siga con sus habituales titularidades.

Respecto al compromiso de este martes, los tantos de Bayern Múnich llegaron gracias a un doblete de Harry Kane y las anotaciones de Raphael Guerrewiro, Nicola Jackson y Michael Olise. El reemplazante de Luis Díaz, para el segundo tiempo, fue Serge Gnabry.

En su próximo partido, por Champions, Bayern Múnich recibirá a Club Brujas por la tercera fecha de la Champions. Se espera un Allianz Arena a reventar en la búsqueda del cuadro bávaro por ocupar los primeros puestos en la fase de liga.

Harry Kane se reportó con doblete en Bayern Múnich ante Pafos. | Foto: AP

Datos generales del partido

Marcador final : Pafos 1 - 5 Bayern Múnich

: Pafos 1 - 5 Bayern Múnich Fecha : 30 de septiembre de 2025 (segunda jornada, fase de liga, Champions League)

: 30 de septiembre de 2025 (segunda jornada, fase de liga, Champions League) Estadio : Alphamega

: Alphamega Alineaciones:

Pafos: Neofytos Michael; Derrick Luckassen, David Goldar, David Luiz, Kostas Pileas; Ivan Šunjić, Pêpê, Jajá, Vlad Dragomir, Mislav Oršić; Anderson. DT: Juan Carlos Carcedo.