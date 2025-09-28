Suscribirse

Joshua Kimmich se pronuncia por el nivel de Luis Díaz: fue directo y dio su veredicto

No es la primera vez que el alemán emite un concepto sobre el extremo de Selección Colombia. Nuevas declaraciones son sensación en Alemania.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de septiembre de 2025, 1:42 p. m.
Joshua Kimmich es uno de los 'pesos pesados' del Bayern Múnich en el que está Luis Díaz
Joshua Kimmich es uno de los 'pesos pesados' del Bayern Múnich en el que está Luis Díaz | Foto: Getty Images

Luis Díaz ha entrado de maravilla a la dinámica del Bayern Múnich alemán, luego de su fichaje millonario a mitad del 2025.

En lo corrido de la campaña, el colombiano ha podido participar de manera constante en Supercopa de Alemania, Bundesliga y Copa.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 22: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates with the fans following his teams victory of the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Luis Díaz está brillando en el Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Su entrada a la disciplina bávara fue inmejorable; anotó el gol que le dio el primer título de la temporada a los dirigidos por Vincent Kompany en Supercopa.

Después apareció el estreno de Bundesliga donde se ha mostrado ser uno de los más constantes en el rendimiento.

Su puntaje de 8.0 tras cinco fechas, con tres goles y tres asistencias, lo llenan de elogios al interior del plantel rojo.

Kimmich elogia el nivel de Díaz

Uno de los referentes más fuertes del Bayern es Joshua Kimmich. Un experimentado que conoce a la perfección la interna del grupo.

Después del juego del pasado viernes ante Werder Bremen, donde los locales en Allianz Arena pudieron ganar por 4-0, el alemán dio su veredicto del colombiano.

Extendido en elogios por lo que ha visto en campo del guajiro sentenció: “Luis Díaz juega con mucha pasión al fútbol".

Luis Díaz recibe la felicitación por el primer gol en Bayern Múnich
Joshua Kimmich (6) celebra con Luis Díaz uno de sus goles en Bayern Múnich. | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Adicional a eso le resaltó el nivel físico con el que cuenta el número 14: “Nunca te da la sensación de que está cansado, siempre quiere la pelota y siempre juega para adelante”.

Y para concluir sus generosas palabras con Lucho apuntó: “Es difícil que pierda la pelota, lo está haciendo muy, muy bien”.

Estas declaraciones otorgadas a medios alemanes siguen elevando el concepto que se ha creado sobre el extremo de Selección Colombia en Alemania.

Al principio de la campaña- cuando apenas tenían unos cuantos días de conocerse-, Kimmich ya había sido generoso con lo que veía de Lucho Díaz.

“Es alguien que ama y disfruta el fútbol”, le mencionó a algunos medios de comunicación deportivos.

Posterior a esto, le resaltó la buena disposición que tenía para entrar en la dinámica del equipo.“Siempre tiene una sonrisa y viene a entrenar con ganas”.

Y también resaltó a la directiva, pues a su consideración habían contratado “justo lo que necesitábamos”.

¿Qué viene para Luis Díaz en Bayern?

Superado el desafío de la semana, el Bayern encara ahora un exigente calendario que marca su retorno a la Champions League.

El martes 30 de septiembre disputará la segunda jornada del torneo de clubes más importante, visitando en Chipre al Pafos FC, conjunto de segunda división, desde las 2:00 p. m. (hora Colombia).

Luis Díaz sumará su quinto juego como titular en Bundesliga, con Bayern Múnich
Luis Díaz sumará su quinto juego como titular en Bundesliga, con Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Por la marcada diferencia de nivel entre ambos, se espera un triunfo sin mayores complicaciones para los bávaros.

Luego de ese compromiso, el equipo volverá a la Bundesliga para enfrentar como visitante al Eintracht Frankfurt el 4 de octubre.

Más adelante, a mediados de mes, llegará uno de los duelos más esperados: el clásico frente al Borussia Dortmund, actual perseguidor en la tabla.

El choque está programado para el 18 de octubre, con la localía a favor del conjunto de Luis Díaz y compañía.

