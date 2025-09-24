Vincent Kompany ‘tacha’ a Luis Díaz en Bayern: triste declaración retumba hasta Colombia

La elección del nuevo Balón de Oro ha sido el tema de conversación en Colombia y Europa esta semana.

En las últimas horas, quien hizo referencia a esto fue el entrenador de Luis Díaz en Bayern Múnich, Vincent Kompany.

Ante los micrófonos de Sky Sports, el belga dio a conocer su pensamiento sobre las chances de que alguno de sus jugadores del plantel estuviera en una terna para la elección futura.

Luis Díaz se mantiene bajo las órdenes de Vincent Kompany en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Fue justo ahí cuando ‘tachó’ a Díaz, pues no lo mencionó siquiera para ser considerado entre los 30 mejores en el premio del 2026.

Kompany se inclinó por otros nombres, entre esos una figura que tiene lesionada del plantel desde el pasado Mundial de Clubes.

“Jamal Musiala sería un candidato a ganar el Balón de Oro, pero lamentablemente no puede jugar ahora mismo debido a su lesión”, sentenció.

Además de este, cree que los compañeros atacantes de Lucho sí tienen chances reales de poder disputar dicho prestigioso premio individual.

”Viendo las actuaciones de Harry Kane o Michael Olise, se puede imaginar que tienen una oportunidad en el futuro”, afirmó.

Al parecer, el entrenador del guajiro está de acuerdo con lo que la prensa deportiva sentenció días antes sobre echar al olvido que Lucho entrara en disputa del Balón de Oro.

A pesar de eso, Kompany da algo de alas a quienes sí contemplan a Díaz para dicho galardón. Para el técnico es un premio que puede tener “algún nombre sorpresa”.

“Se trata simplemente de constancia durante doce meses en el club, y luego está la selección nacional. Es muy posible que alguno de nosotros esté pronto al frente”, opinó.

Dembélé, “la nueva temporada ya ha comenzado”

Después de la elección de Ousmane como el nuevo mejor jugador del mundo, el entrenador en mención dio su opinión al respecto.

“Nadie tenía al PSG en la mira al principio de la temporada pasada. Pero se han vuelto cada vez más fuertes. Dembélé es uno de sus mejores jugadores. No me sorprende que un jugador del PSG haya ganado el Balón de Oro. ¡Enhorabuena! La nueva temporada ya ha comenzado”, avisó.

Ronaldinho entregándole el Balón de Oro 2025 a Ousmane Dembélé. | Foto: AP

Champions y Bundesliga desde la óptica del DT

Díaz Marulanda llegó a un club que lo quiere ganar todo tanto en Alemania, como en Europa.

En la misma entrevista, el técnico belga habló de las aspiraciones que tienen en para la Liga de Campeones.

“La temporada pasada también dije que podíamos competir por el título. Y si sigo aquí diez años más, lo repetiré otros diez. Esa es la base de un entrenador del Bayern, no hay que andarse con rodeos. Queremos ganar todas las competiciones en las que participamos. Y la realidad es que la Champions League es muy difícil de ganar. No pensamos tan a largo plazo. Claro que el título es un sueño”, apuntó.

Sobre lo que será el próximo juego del rentado local, también ya lo visualizó. Cabe recordar que será este viernes, 26 de septiembre, desde la 1:30 p.m. (hora Colombia).