Dan ‘golpe bajo’ a Luis Díaz: feroz sentencia desde Colombia retumba hasta Bayern Múnich

En las últimas horas ha sido tema de conversación mundial la elección de Ousmane Dembélé como nuevo ganador del Balón de Oro.

Durante la gala que se llevó a cabo en París, Francia, se vio la disputa de finalistas entre el galo y el joven maravilla español, Lamine Yamal.

Para quienes hicieron parte de la votación, el galo y su incidencia en el título de Champions League con PSG pesó para llevarse el trofeo.

Ousmane Dembélé alza el trofeo como ganador del Balón de Oro 2025 | Foto: AP

Fue una de las entregas de este premio con mérito, debido a que el vencedor fue en realidad el mejor jugador de la temporada.

En la conversación los colombianos estuvieron por completo alejados. Ni Luis Díaz, quien aparece como el más importante a nivel europeo, entró en la terna.

En Colombia sentencian que no pasará

A raíz de esto, en los programas deportivos nacionales se instauró un debate sobre la posibilidad de que Lucho algún día pudiese ganar dicho trofeo.

En la mesa de ESPN, Andrés Marocco fue bastante lapidario a la hora de hablar de esto. Por más que el colombiano se destaque en el viejo continente, este no lo ve “ganando el premio”.

Adicionalmente, de cara al 2026, donde hay una Copa Mundo que incidirá mucho en la elección del próximo Balón de Oro, el comentarista espera, al menos, su llegada a la terna de finalistas.

“Llegar a un Balón de Oro, con todo el cariño y la fuerza que haré por él, esperando que Lucho pueda hacer un gran mundial y sea nuestro estandarte y que sea escogido al menos en la lista del Balón de Oro”, apuntó.

Ante opiniones divididas en la mesa por considerar que Díaz no tenía lo suficiente para un galardón de este tipo, Marocco contraatacó con otros argumentos.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

#ESPNEquipoFColombia



"Díaz puede ser nominado pero NO GANAR EL BALÓN DE ORO" @andresmarocco y su respuesta a la pregunta: ¿Luis Díaz puede ser Balón de Oro?



▶️ No te pierdas EQUIPO F en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/zKJnuWFVT1 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 23, 2025

“La exigencia es muy alta. Lucho tiene características muy importantes, muy destacadas, pero para llegar allá hay que estar en el más alto nivel, por eso lo veo complicado”, afirmó bajando de la nube al guajiro.

“No descarto su nominación en un futuro por completo, [que] despegue, lo haga mejor en unos años, pero es muy difícil”, completó.

Adicional a esto, se trasladó a las posibilidades de Colombia en el fútbol femenino con Linda Caicedo. Con esta sí ve más altas las chances de un triunfo en el Balón de Oro.

“Veo más factible que Linda Caicedo sea Balón de Oro en el fútbol femenino, pero lo de un jugador colombiano en la rama masculina, será muy complicado, lo veo lejos”, firmó el periodista.

Para terminar su intervención extensa sobre el futuro que le vendría a Díaz Marulanda, Marocco también lo ve complejo por la incidencia de un medio francés en la elección.

“Sería feliz si se da, pero es muy complicado, además no veo cómo una revista como es France Football lo nomine en un futuro cercano”, concluyó.