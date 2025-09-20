Por la cuarta jornada de la Bundesliga, Bayern Múnich venció en condición de visitante al Hoffenheim por 4 goles a 1. El equipo del colombiano Luis Díaz sigue líder del torneo alemán.

El primer tiempo no fue muy bueno para el conjunto bávaro. Para la etapa complementaria las cosas cambiaron y el nivel aumentó.

Tras el partido, el director técnico belga, Vincent Jean Mpoy Kompany, hizo una sentencia sobre el duelo y en efecto, reconoció que la etapa inicial fue mala para Bayern Múnich.

“El Hoffenheim fue mejor en la primera mitad. Ganaron los duelos y lo hicieron casi todo bien. Cuando la primera parte no es perfecta, es importante que reaccionemos, y eso es lo que hicimos. En el segundo tiempo entramos mejor en el partido y aceptamos que la primera parte no había sido lo suficientemente buena”, dijo el estratega.

El defensa central Jonathan Tah también reconoció que el primer tiempo no fue positivo. Al ser un equipo grande y al tener una buena plantilla, Bayern Múnich se logró recomponer.

“No hemos encontrado el ritmo adecuado para nuestro juego. El Hoffenheim lo ha hecho bien y, por supuesto, eso no nos ha venido bien. Pero en la segunda parte hemos reaccionado inmediatamente, hemos estado ahí desde el principio, hemos tomado las riendas del partido y, al final, hemos ganado de forma merecida”, expresó.

El experimentado centro delantero inglés Harry Kane, que marcó un triplete, también se pronunció luego de la fundamental victoria de este sábado 20 de septiembre.

“Ha sido un buen partido para nosotros. La primera parte fue difícil, parecíamos un poco cansados, pero justo antes del descanso marcamos el 1-0, un gol importante. No se puede jugar cada partido a la perfección, siempre habrá fases en las que el rival tenga ocasiones. Hay que defender bien, y eso es lo que hicimos”, dijo.

“En la segunda mitad, el partido fue más nuestro: la forma en la que movimos el balón, cómo presionamos con y sin él. Subimos el nivel, aumentamos la intensidad, y eso les complicó las cosas. Los goles llegaron en el momento adecuado. Al final, conseguimos la victoria. Es bonito volver a marcar y poder ayudar al equipo”, sentenció.