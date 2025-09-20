Suscribirse

Hary Kane, intratable con Bayern Múnich ante Hoffenheim: a Luis Díaz lo señalan por esto que pasó

Superlativo el nivel del delantero inglés, pero a Luis Díaz lo tienen en el foco de los comentarios.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

20 de septiembre de 2025, 4:09 p. m.
Kane y Luis Díaz, titulares con Bayern Múnich ante Hoffenheim.
Kane y Luis Díaz, titulares con Bayern Múnich ante Hoffenheim. | Foto: Getty Images

Bayern Múnich venció por 4-1 al Hoffenheim en la cuarta jornada de la Bundelsiga 2025-2026. El compromiso se desarrolló este sábado, 20 de septiembre, en el estadio PreZero Arena de Sinsheim.

Lo que se divisaba en la previa terminó ocurriendo. Bayern Múnich ganó con autoridad sobre Hoffenheim, y la gran figura terminó siendo el delantero inglés Hary Kane. Con un triplete, se sigue consolidando entre los mejores jugadores del mundo.

En cuanto a Luis Díaz, el colombiano jugó los 90′ y sigue siendo una pieza fundamental en el esquema de Vincent Kompany. Sin embargo, terminó siendo tema de conversación en redes sociales.

Si bien Díaz venía anotando goles en varios de los últimos partidos, la puntería le volvió a jugar una mala pasada este sábado. Eso se lo señalaron los propios hinchas bávaros, afirmando que el colombiano debería tener más efectividad.

Incluso, sobe el final del partido, al 90+8′, Luis Díaz erró un mano a mano. Le picó el balón al portero rival, pero el esférico terminó dando en el palo de arriba. El colombiano no lo podía creer, pues fueron varias las situaciones desperdiciadas.

Sin embargo, y tal como se vio en el partido, también le resaltan a Luis Díaz su asociación en el terreno de juego. Tanto a nivel individual como colectivo, el guajiro aportó para que los suyos brillaran.

Luis Díaz tuvo varias oportunidades de anotar ante Hoffenheim, pero falló.
Luis Díaz tuvo varias oportunidades de anotar ante Hoffenheim, pero falló. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Los goles de Harry Kane

El primero del goleador inglés llegó a los 43′ de partido. Bayern Múnich cobró un tiro de esquina a favor, rastrero, y Hary Kane llegó a impactar la pelota con precisión. El marcador se abría en la tarde alemana, y con ese 1-0 parcial se marcharon al descanso.

Para el segundo tiempo, a Harry Kane solo le bastaron tres minutos y volvió a encajar gol. Fue de penal, al igual que el tercero de su cuenta personal (y marcador parcial) que llegó a los 77′.

Hoffenheim descontó a los 82′ por obra de Vladimir Coufal, pero Bayern no se despeinó y, al contrario, lo liquidó todo a los 90+9′. Gnabry envió el esférico a guardar y la goleada deja al conjunto de Luis Díaz como líder de la Bundesliga con puntaje perfecto.

Harry Kane anotando uno de sus goles de penal ante Hoffenheim.
Harry Kane anotando uno de sus goles de penal ante Hoffenheim. | Foto: Getty Images
Contexto: Se oficializa lesión de “ligamento interno” en el Bayern Múnich de Luis Díaz: pasó en Champions

Datos generales del partido

  • Marcador final: Hoffenheim 1 - 4 Bayer Múnich
  • Fecha: 20 de septiembre de 2025 (cuarta jornada Bundesliga)
  • Estadio: PreZero Arena
  • Alineaciones:

Hoffenheim: Oliver Baumann; Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Albian Hajdari, Bernardo Fernandes da Silva Junior, Bazoumana Touré, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Alexander Prass; Fisnik Asllani, Muhammed Damar. DT: Christian Ilzer.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Konrad Laimer, Leon Goretzka, Aleksandar Pavlović, Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz; Nicolas Jackson. DT: Vincent Kompany.

